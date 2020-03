COVID-19: Rome ePrix reporté jusqu’à nouvel ordre

L’épidémie de coronavirus continue de faire des ravages dans le sport à l’échelle mondiale, les organisateurs de la Formule E annonçant que le ePrix de Rome le mois prochain a été reporté jusqu’à nouvel ordre.

La Formule 1 a déjà été obligée d’abandonner son voyage en Chine pour le Grand Prix qui devait avoir lieu le 19 avril et devait être la quatrième manche du championnat du monde de cette année.

L’ensemble du calendrier est désormais en danger car le coronavirus continue de se propager sans aucun signe que la fin de la situation est en vue, tandis que le deuxième épicentre en Italie pose d’énormes problèmes pour F1 car une grande partie du paddock est basée dans le nord de le pays où la vie a radicalement changé ces dernières semaines.

Déclaration sur le E-Prix Rome 2020:

En raison de l’urgence sanitaire en cours en Italie et conformément aux dispositions énoncées dans le décret ministériel concernant les mesures visant à lutter contre et à contenir la propagation du COVID-19 dans le pays – qui comprend des événements sportifs avec une grande foule et des spectateurs à proximité – il ne sera plus possible d’organiser l’E-Prix de Rome le 4 avril 2020.

La Formule E, en accord avec les autorités compétentes de Rome, EUR SpA et avec la FIA et l’Automobile Club d’Italia (ACI), travaillera en étroite collaboration avec les partenaires du championnat et les parties prenantes afin d’évaluer et d’examiner les options alternatives pour reporter la Rome E -Prix à une date ultérieure une fois les restrictions levées.

Tous les détenteurs de billets seront contactés par les canaux appropriés dans les prochains jours.

