COVID-19: Silverstone fixe l’échéance post-Pâques pour la décision 2020

Les organisateurs du Grand Prix britannique décideront du sort de la course de cette année peu après Pâques, selon le directeur général de Silverstone, Stuart Pringle.

La course, qui doit avoir lieu du 17 au 19 juillet, est actuellement prévue comme la quatrième course de la saison 2020 au milieu des nombreuses annulations et reports causés par COVID-19.

Citant la nécessité d’un «préavis de 12 semaines» pour faire les préparatifs nécessaires, Silverstone a jusqu’au 20 avril – huit jours après Pâques – pour décider si elle se poursuivra comme prévu.

“Le fait est que cet événement n’est pas notre seule décision”, a déclaré Pringle aux GPFans. «Nous ne ferions rien sans un accord avec la Formule 1, sans modifier un calendrier international et les défis que cela comporte.

“Nous sommes en communication très étroite, nous l’examinons, nous essayons de trouver la bonne réponse. La chose facile est de dire: “Eh bien, ce n’est pas possible, n’est-ce pas?”

«En fait, des mesures très extrêmes sont prises en ce moment, et nous pourrions peut-être encore aller plus vite que ce qu’elles avaient indiqué auparavant.

“Nous verrons, mais tôt ou tard nous devrons prendre une décision, c’est sûr, mais 12 semaines est la date limite pour préparer les choses.”

Comme de nombreux pays, le Royaume-Uni est actuellement dans un état de blocage car il cherche à freiner la propagation du coronavirus, avec 17 089 cas confirmés au moment de la rédaction du présent document.

Si les restrictions devaient être prolongées au-delà de leur date d’expiration actuelle le 13 avril, Pringle admet que ses mains pourraient être liées sur la question.

«Nous commencerions les préparatifs avec des éléments d’infrastructure de site, des chapiteaux et des choses comme ça. Mais si nous sommes enfermés et que les gens ne peuvent pas voyager, alors cela va prendre la décision pour nous. “

.