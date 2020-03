COVID-19: Todt offre soutien et solidarité à la communauté du sport automobile

Le président de la FIA, Jean Todt, a offert son “soutien et sa solidarité” à toute la communauté du sport automobile au milieu de la pandémie de COVID-19 en cours, a-t-il déclaré dans un message vidéo mardi.

Après avoir été critiqué la semaine dernière pour sa gestion de l’ouverture de la saison de Formule 1 2020 à Melbourne, le message a marqué sa deuxième communication en 24 heures concernant la crise en cours qui frappe le monde, réitérant que le coronavirus continuera d’affecter l’hébergement de événements de sport automobile pour un certain temps à venir.

«La protection des personnes doit être la priorité. Je voudrais exprimer mon soutien et ma solidarité à tous les citoyens et à ceux qui contribuent au sport automobile et à la mobilité », a-t-il déclaré dans la vidéo, publiée sur son compte Twitter personnel.

Dans l’état actuel des choses, toutes les courses de F1 avant mai ont été annulées, mais il est largement prévu que la saison ne commencera pas avant les 5 et 7 juin en Azerbaïdjan, car la plupart des gouvernements interdisent les rassemblements de masse afin de limiter la propagation de la virus.

En tant que leader de l’instance dirigeante de la F1, Todt a exprimé son soutien à de telles mesures.

“Il est de notre responsabilité commune de prendre toutes les mesures nécessaires, et je vous exhorte à vous appliquer strictement aux consignes de sécurité de l’OMS et à celles de vos gouvernements nationaux”, a-t-il déclaré.

«Seule notre discipline individuelle nous permettra de vaincre ce virus. Ensemble, nous le ferons. »

Alors que le monde traverse une pandémie historique, je veux vous envoyer ce message pour vous dire à quel point je suis proche de vous tous: #COVID ー 19 pic.twitter.com/9WEBxsgUl0

– Jean Todt (@JeanTodt) 16 mars 2020

