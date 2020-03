COVID-19: toutes les courses d’Indycar annulées jusqu’en avril

Indycar a suivi la tendance mondiale des sports majeurs en annulant l’ouverture de la saison du Grand Prix de Saint-Pétersbourg ce week-end alors que COVID-19 fait des ravages dans le monde entier, avec un impact particulier sur les événements sportifs à tous les niveaux.

La décision d’Indycar fait suite à l’annonce précoce de la Formule E que leur saison était en suspens et jeudi, la Formule 1 a maladroitement annulé le Grand Prix d’Australie d’ouverture à Melbourne, peu de temps avant de décider de ne pas poursuivre les courses à Bahreïn et au Vietnam.

Le Championnat du Monde d’Endurance FIA ​​souffre également du même fléau que les événements sportifs à tous les niveaux du globe.

IndyCar devait ouvrir sa saison dimanche dans les rues du centre-ville de Saint-Pétersbourg sans fans. La F1e a également annulé sa course d’ouverture de saison en Australie, laissant le premier week-end du sport automobile mondial sans événement majeur.

Déclaration d’Indycar:

«Après un examen attentif, y compris une communication régulière avec nos promoteurs d’événements, les responsables de la santé et les administrations municipales de nos marchés de course respectifs concernant COVID-19, nous avons pris la décision d’annuler tous les événements de la série NTT Indycar jusqu’en avril.

Cela commence par le Grand Prix Firestone de Saint-Pétersbourg, qui devait commencer aujourd’hui et se terminer le dimanche 15 mars et se poursuit à travers l’AutoNation Indycar Challenge au Circuit of the Americas à Austin, Texas, qui devait se dérouler du 24 au 26 avril.

Bien que nous soyons déçus de retarder le début de cette saison Indycar et que nos incroyables fans qui nous soutiennent chaque année à Saint-Pétersbourg, Birmingham, Long Beach et Austin nous manqueront, la sécurité de nos fans, participants, employés, partenaires et médias restera toujours notre priorité absolue.

Nous continuerons de nous coordonner avec les experts en santé publique et les représentants du gouvernement alors que nous déterminons les plans appropriés pour reprendre notre calendrier. »

Le champion en titre de la série, Josef Newgarden, a été informé de l’annulation dans le hall de son hôtel à quelques mètres de l’entrée du parcours.

«Les temps fous dans lesquels nous vivons, mec. Des temps fous », a déclaré Newgarden.

Parallèlement, Associated Press rapporte que NASCAR n’a suspendu la course de dimanche qu’à Atlanta Motor Speedway et la semaine prochaine à Homestead-Miami Speedway. Les deux événements devaient déjà se dérouler sans spectateurs.

NASCAR a déclaré que la décision de reporter les deux prochaines semaines “est dans le meilleur intérêt de la sécurité et du bien-être de nos fans, concurrents, officiels et toutes les personnes associées à notre sport.”

Alors que les ligues sportives universitaires et professionnelles annulaient des événements ou reportaient leurs saisons une par une, NASCAR, IndyCar et F1 restaient les seules entités prévoyant d’aller de l’avant ce week-end. Enfin, même la perspective d’organiser les courses samedi et dimanche sans fans a été jugée dangereuse.

Il n’y a eu aucune annonce de projet de reprogrammer les courses.

Pour la plupart des gens, le nouveau coronavirus ne provoque que des symptômes légers ou modérés, tels que fièvre et toux. Pour certains, en particulier les personnes âgées et les personnes ayant des problèmes de santé existants, cela peut provoquer des maladies plus graves, notamment une pneumonie. La grande majorité des gens se remettent du nouveau virus en quelques semaines.

Un chaos similaire règne dans le monde des deux roues où le MotoGP et les World Superbikes sont également affectés par les courses annulées.

Principaux événements internationaux de sport automobile affectés par COVID-19 au moment de la publication:

Le Grand Prix d’Australie à Melbourne le 15 mars a été annulé.

Grand Prix de Bahreïn à Sakhir le 22 mars, pas de spectateurs.

Le Grand Prix de Chine à Shanghai le 19 avril a été reporté.

Saison de Formule E suspendue jusqu’à nouvel ordre.

Appel Indycar de toutes les courses en mars et avril.

12 Heures de Sebring en Floride du 21 au 22 mars reportées à novembre.

NASCAR: Atlanta 500 le 15 mars; Miami 400 le 22 mars, pas de spectateurs.

Le Qatar MotoGP à Doha le 8 mars a été annulé.

Le MotoGP de Thaïlande à Buriram le 22 mars a été reporté au 4 octobre.

Aragon MotoGP en Espagne est passé du 4 octobre au 27 septembre.

Amériques MotoGP à Austin, Texas le 5 avril reporté au 15 novembre.

Argentine MotoGP à Termas de Rio Hondo le 19 avril reporté au 22 novembre.

Le 15 novembre, le MotoGP de Valence en Espagne a été transféré au 29 novembre.

Report du World Superbikes Qatar Round à Lusail le 15 mars.

World Superbikes Spanish Round à Cadix le 29 mars reporté au 25 octobre.

World Superbikes French Round à Magny-Cours le 27 septembre reporté au 4 octobre.

