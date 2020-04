COVID-19, un signal d’alarme pour une F1 «non durable»

Date publiée: 11 avril 2020

Le PDG de McLaren Racing, Zak Brown, estime que la pandémie de COVID-19 a été un signal d’alarme pour le modèle commercial F1 «non durable».

Les neuf premières courses de la saison 2020 ont été reportées en raison de la pandémie, les équipes basées au Royaume-Uni, dont McLaren et Renault, ont mis la plupart de leur personnel en congé.

Il est largement admis que le modèle commercial actuel de la Formule 1 ne peut pas être maintenu, d’où la limitation du budget à partir de 2021.

Et Brown croit que l’épidémie de coronavirus a été un signal d’alarme pour le sport.

S’exprimant sur le dernier vodcast de Sky Sports, il a déclaré: «Je pense que dans la vie, lorsque vous avez quelque chose qui vous frappe, une crise ou un problème, vous pouvez soit courir vers lui et essayer de résoudre le problème, soit fuir.

«Et je pense que l’industrie dans son ensemble se dirige vers le problème.

“Mais nous savons aussi que le modèle commercial de la Formule 1 n’a vraiment pas été durable depuis longtemps et je pense qu’il faut en quelque sorte un événement comme celui-ci pour réveiller tout le monde et réaliser que nous n’avons plus le luxe que nous ont eu dans le passé.

“Et nous devons prendre des décisions difficiles et agressives pour donner à toutes les parties prenantes engagées dans la Formule 1, la confiance et la raison de continuer à rester engagés.”

Brown a déclaré plus tôt dans la semaine qu’il craignait que jusqu’à quatre équipes puissent être perdues en raison de la pandémie, une pensée qu’il a soutenue dans sa dernière interview, mais il était clair qu’il croyait que cela pourrait être évité.

«Malheureusement, je pense [losing four teams] est réaliste si nous ne gérons pas la situation de manière appropriée. Mais je pense que nous pouvons surmonter cela et ne perdre aucune équipe », a-t-il expliqué.

«Nous avons la chance que la majorité des propriétaires de Formule 1 aient les moyens de continuer et de passer à travers ce qui est un très gros ralentisseur.

“Cependant, s’ils n’aiment pas à quoi ressemble la Formule 1, alors quelle est leur motivation pour rester dans le sport? Les Saubers [Alfa Romeos], les Haas, ces équipes veulent être compétitives. Ils ont les moyens de rester dans le sport, la question est plutôt de vouloir rester dans le sport?

«Du point de vue McLaren, nous sommes une grande marque, une équipe emblématique, mais nous n’avons pas de chéquier illimité. J’ai les limites avec lesquelles mes actionnaires m’ont confié la tâche, je dois leur créer de la valeur. Ce que je n’ai pas, c’est la possibilité de continuer en F1 à tout prix.

«Mais si je peux revenir sur ma base d’actionnaires et dire que cela nous a tous touchés, mais que la F1 sera un sport économiquement plus viable, un sport plus compétitif – alors j’obtiendrai un soutien considérable pour passer le cap. ce.

«Je pense que si nous ne le gérons pas correctement, nous pourrions perdre des équipes. Je pense que si nous le gérons correctement, ce que je pense que la majorité des gens en F1 savent à quoi cela ressemble, alors je pense que non seulement nous pouvons survivre, je pense que nous pouvons prospérer.

“C’est la partie frustrante lorsque vous vous réunissez avec tout le monde. Une Formule 1 très réussie est là pour être prise, nous devons juste nous assurer que nous ne faisons aucune erreur. “

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et comme notre la page Facebook.