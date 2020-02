Cowell: la Formule E nous aidera en Formule 1

Le directeur de Mercedes-AMG des groupes motopropulseurs haute performance Andy Cowell a salué l’expansion de son équipe en Formule E, soulignant les avantages qu’il offre au moteur utilisé en Formule 1.

S’exprimant lors du lancement de la nouvelle voiture F1 de Mercedes, la W11, vendredi, Cowell a été interrogé sur ses débuts après les débuts des Silver Arrows FE dans la saison 2019-2020.

“La Formule E est un championnat fascinant avec la machine électrique comme seul appareil propulsant la voiture”, a-t-il déclaré. «Par conséquent, l’efficacité de cette machine électrique, de l’onduleur et de tous les systèmes de contrôle est primordiale, et la précision de couple délivrée est cruciale.

«Une partie des apprentissages en matière de développement a maintenant été réinjectée dans la Formule Un. Ainsi, depuis Melbourne cette année, notre système hybride de Formule 1 bénéficiera de notre travail de développement de Formule E.»

Six fois championne du monde en titre, Mercedes a commencé l’ère du turbo-hybride V6 avec un net avantage en termes de puissance sur ses rivaux, un avantage qui a clairement diminué, car Cowell admet qu’il a été “de plus en plus difficile de trouver des gains de performances”. Néanmoins, le Britannique a souligné qu’il y avait eu des améliorations non seulement sur la batterie du moteur, mais sur son emballage, et plus particulièrement, son refroidissement.

“Au début de l’année dernière, la capacité de refroidissement de notre voiture était insuffisante, ce qui a donné lieu à des courses difficiles”, a admis Cowell, donnant le Grand Prix d’Autriche comme exemple notable.

«Pour cette année, nous déployons des efforts considérables pour nous assurer que tous les fluides de refroidissement de l’unité d’alimentation fonctionnent à une température plus élevée. Cela augmente la différence de température entre ce liquide de refroidissement et la température ambiante dans laquelle nous courons, ce qui augmente l’efficacité du système de refroidissement. C’est un défi difficile à relever, car de grandes parties du moteur sont en aluminium et les températures auxquelles nous fonctionnons signifient que les propriétés des matériaux se dégradent assez rapidement. Gérer cela sur un cycle de huit unités de distance de course est un défi d’ingénierie difficile, mais c’est ce que nous visons. »

