Cowell: le moteur Mercedes lutte contre quelques petits problèmes

Andy Cowell, directeur général de Mercedes AMG High Performance Powertrains, a révélé que l’équipe connaît quelques gremlins avec son groupe motopropulseur avant leur lancement de voiture le 14 février.

S’exprimant dans une vidéo publiée par Mercedes sur leurs réseaux sociaux, Cowell a admis que son équipe n’avait toujours pas le moteur où il le voulait.

“Il se passe beaucoup de choses à Brixworth, beaucoup d’améliorations à travers l’ensemble de l’unité de puissance, du côté ERS, du côté du moteur à combustion interne”, a-t-il déclaré.

«Comme toujours, nous luttons contre quelques petits problèmes en rassemblant tout.

«Donc, beaucoup de travail est nécessaire pour construire la bonne spécification, la faire fonctionner longtemps, puis fournir des unités de puissance aux équipes afin qu’elles puissent mettre le feu à leurs voitures.»

Maintenant dans la septième année de l’ère du turbo hybride V6, Mercedes est sortie des blocs avec ce qui était incontestablement la meilleure unité motrice en 2014, mais a vu son avantage diminuer ces dernières années.

Néanmoins, les Silver Arrows entrent en 2020 en tant que champions du constructeur en titre à six reprises, et espèrent que les six jours d’essais à Barcelone à partir du 19 février suffiront à régler tous les problèmes, même avec de nombreuses pièces déjà fabriquées pour la première course en Australie. .

«Avec le pool de course, un grand nombre de ces pièces sont déjà fabriquées, les assemblages vont de pair et (nous avons) le défi de tout transporter à l’autre bout du monde.

“Donc, une période occupée à rechercher des performances, à obtenir la fiabilité et à rassembler une énorme quantité de matériel et à le transporter à l’autre bout du monde”, a conclu Cowell.

De la conclusion des tests le 28, il reste exactement deux semaines avant le début de la saison à Melbourne le 13 mars.

