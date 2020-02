Critique de livre: Formula One – The Champions par Maurice Hamilton

Date publiée: 25 février 2020

Qui est le plus grand champion de Formule 1 de tous les temps? C’est une question séculaire qui n’apportera jamais de réponse qui puisse être universellement acceptée.

“Formula One: The Champions – 70 Years of Legendary F1 drivers” de Maurice Hamilton ne tombe pas dans le piège d’essayer de fournir une réponse définitive à cette question intimidante.

Au lieu de cela, ce livre cartonné de 240 pages, magnifiquement présenté, prend chaque champion du monde et le place sous le feu des projecteurs pour l’appréciation, l’admiration et le respect à part entière.

Plutôt que de s’enliser dans les statistiques et les comparaisons futiles entre les champions du monde les plus distingués, les mini-biographies de Hamilton garantissent que la personnalité des pilotes occupe le devant de la scène grâce à un aperçu de leur style de conduite, de leur approche mentale de la course et de l’impact qu’ils ont eu sur le le sport et la communauté au sens large.

Les profils de Hamilton sont un peu brefs par endroits, mais ce défaut mineur est surmonté en engageant des anecdotes et des pépites d’or d’informations qui sont un régal à trouver compte tenu de la quantité de textes collectivement écrits sur les champions du monde de Formule 1.

Même les fans de Formule 1 les plus purs et durs vont acquérir de nouvelles connaissances au fil des différentes époques du sport.

Le vieil adage selon lequel une image vaut mille mots s’applique certainement ici. Les profils de Hamilton étant succincts, il permet aux archives emblématiques de Cahier – construites par Bernard et son fils Paul-Henri – de venir au premier plan et de laisser une impression durable sur le lecteur.

Alors que l’attention se tourne vers le prochain champion du monde dans le club exclusif, vous êtes accueilli par des photos de profil spectaculaires en pleine page qui capturent magnifiquement chaque pilote unique.

Que ce soit le regard acéré et déterminé de Niki Lauda, ​​un Ayrton Senna aux yeux larmoyants perdu dans ses pensées ou l’éclat fixe de Nigel Mansell de l’intérieur de son casque, ces images d’ouverture évoqueront tant de souvenirs ou de connaissances acquises aux fans nouveaux et anciens avant tous les profils écrits sont explorés.

Les archives Cahier fournissent des photographies inédites pour former une collection exquise qui offre plus de profondeur que tout écrivain pourrait atteindre.

Des luttes que Giuseppe ‘Nino’ ​​Farina a endurées avec sa Ferrari 500 merveilleusement encapsulée alors qu’il s’essuie les yeux à la fierté incontestable que Michael Schumacher a sur son visage lorsqu’il félicite Sebastian Vettel pour sa première victoire au Championnat du Monde, ce sont ces coups étonnants qui resteront avec toi.

Alors que le prix de détail de 35 £ peut sembler un peu raide, Hamilton et les archives Cahier se sont à nouveau associés pour créer une pièce de déclaration qui serait un ajout très digne à votre collection de Formule 1.

4/5 – Fortement recommandé

“Formula One: The Champions – 70 Years of Legendary F1 Drivers” de Maurice Hamilton sort le 3 mars.