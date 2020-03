Da Costa a remporté l’E-Prix de Marrakech et mène le championnat ABB FIA Formula E

Le Portugais Antonio Félix da Costa a gagné de bout en bout. 1-3 de DS Techeetah avec Jean-Éric Vergne, qui a eu une lutte électrisante avec Maximilian Günther de BMW i Andretti Motorsport, qui a terminé deuxième.

Une autre course divertissante a amené le championnat FIA de Formule E de voitures électriques, cette fois à sa quatrième date au Maroc. António Félix da Costa de DS Techeetah y est resté avec l’E-Prix de Marrakech. Ce fut une joie totale pour les Portugais qui ont également remporté le sommet du championnat. Le deuxième était l’Allemand Maximilian Günther de la BMW i Andretti Motorsport et le troisième le Français Jean-Éric Vergne, également de la DS Techeetah.

C’était une compétition sans contraintes pour les Portugais qui sont partis de la pole position après être restés avec le Super Pole. Dans la course, il a gagné de bout en bout. Il a réussi à contrôler les tentatives de Günther qui pouvait prendre un avantage de deux secondes dans l’utilisation correcte du mode d’attaque. Puis les Portugais ont profité du combat entre l’Allemand lui-même et Vergne, qui a fait une bonne avance à partir de la onzième place.

Sans aucun doute, les deux pilotes qui ont terminé le podium ont fourni le combat le plus amusant. Il semblait que le pilote DS Techeetah allait prendre le 1-2 de la compétition. Mais l’Allemand a finalement eu un peu plus d’autonomie que les Français et a pu effectuer une manœuvre remarquable, lui montrant la voiture d’un côté et la surmonter de l’autre.

Avec ces résultats, da Costa a atteint le premier rang des positions générales avec 67 points. Le podium partiel est fermé par le Néo-Zélandais Mitch Evans de Panasonic Jaguar Racing (56 unités) et l’anglais Alexander Sims de BMW i Andretti Motorsport (46).

Alors que le tournoi Teams est mené par DS Techeetah avec 98 points, contre 90 par BMW i Andretti Motorsport et 66 par Panasonic Jaguar Racing.

“” Le jour est venu. C’est le troisième podium de suite, deux deuxièmes places et cette victoire. Je suis très heureux “, a déclaré Da Costa. “Changer d’équipes n’est jamais facile, surtout lorsque vous êtes dans la même équipe depuis tant d’années. Mais avec le temps, nous sommes arrivés au sommet et maintenant nous devons travailler pour y rester. C’était une course amusante et tout est sorti. Je savais que j’allais avoir une course difficile derrière , mais la voiture était très rapide. J’étais en tête et quand JEV (Jean-Éric Vergne) s’est battu avec Max (Günther) j’ai pu m’enfuir. Maintenant, reposez-vous un peu et accompagner demain Albuquerque (Filipe) dans les tests “, a déclaré le pilote charismatique Portugais.

Maintenant, la FIA Formula E prend un intervalle de plus d’un mois. La prochaine date sera le 4 avril avec le E-Prix à Rome, en Italie. Ce sera la première course en Europe cette année et le quatrième continent à visiter le championnat de voitures électriques, qui promet bien plus d’émotions.

Classement du E-Prix Marrakech 2020:

Pos.

Pilote

équipe

Gap

Des points

1

Antonio Felix da Costa

DS TECHEETAH

46: 52.757s

(28)

2

Maximilian Guenther

BMW i Andretti Motorsport

+ 11,427s

(19)

3

Jean-Eric Vergne

DS TECHEETAH

+ 12 034s

(15)

4

Sébastien Buemi

Nissan e.dams

+ 12.282s

(12)

5

Edoardo Mortara

ROKiT Venturi Racing

+ 15,657s

(10)

6

Mitch Evans

Panasonic Jaguar Racing

+ 16,335s

(9)

7

Lucas di Grassi

Audi Sport ABT Schaeffler

+ 18,706s

(6)

8

Andre Lotterer

TAG Heuer Porsche

+ 19,498s

(4)

9

Oliver Rowland

Nissan e.dams

+ 20,126s

(2)

10

Sam Bird

Envision Virgin Racing

+ 20,295s

(1)

11

Nyck de Vries

Mercedes-Benz EQ

+ 20,557s

12

Robin frijns

Envision Virgin Racing

+ 22,373s

13

Jérôme D’Ambrosio

Mahindra Racing

+ 22,785s

14

Daniel Abt

Audi Sport ABT Schaeffler

+ 25,080s

15

Stoffel Vandoorne

Mercedes-Benz EQ

+ 25,969s

16

James Calado

Panasonic Jaguar Racing

+ 26,528s

17

Felipe Massa

ROKiT Venturi Racing

+ 27,486s

18

Neel Jani

TAG Heuer Porsche

+ 44,476s

19

Brendon Hartley

GEOX DRAGON

+ 49.002s

20

Nico Mueller

GEOX DRAGON

+ 53.075s

21

Oliver Turvey

NIO 333

+ 59,969s

22

Pascal Wehrlein

Mahindra Racing

+1: 13.414s

23

Ma Qing Hua

NIO 333

+1 tour

DNF

Alexander Sims

BMW i Andretti Motorsport

33 tours

Classement du championnat des pilotes:

Pos.

Pilote

équipe

Des points

1.

Antonio Felix da Costa

DS TECHEETAH

67





2.

Mitch Evans

Panasonic Jaguar Racing

56





3.

Alexander Sims

BMW i Andretti Motorsport

46





4.

Maximilian Guenther

BMW i Andretti Motorsport

44





5.

Lucas di Grassi

Audi Sport ABT Schaeffler

38





6.

Stoffel Vandoorne

Mercedes-Benz EQ

38





7.

Edoardo Mortara

ROKiT Venturi Racing

32





8.

Jean-Eric Vergne

DS TECHEETAH

31





9.

Oliver Rowland

Nissan e.dams

30





10.

Sam Bird

Envision Virgin Racing

29





11.

Sébastien Buemi

Nissan e.dams

27





12.

Andre Lotterer

TAG Heuer Porsche

25





13.

Nyck de Vries

Mercedes-Benz EQ

18





14.

Pascal Wehrlein

Mahindra Racing

14





15.

Robin frijns

Envision Virgin Racing

10





16.

James Calado

Panasonic Jaguar Racing

10





17.

Daniel Abt

Audi Sport ABT Schaeffler

8





18.

Jérôme D’Ambrosio

Mahindra Racing

3





19.

Felipe Massa

ROKiT Venturi Racing

2





20.

Brendon Hartley

GEOX DRAGON

2





21.

Oliver Turvey

NIO 333

0





22.

Nico Mueller

GEOX DRAGON

0





23.

Neel Jani

TAG Heuer Porsche

0





24.

Ma Qing Hua

NIO 333

0

Classement du championnat par équipe:

Pos.

équipe

Des points

1.

DS TECHEETAH

98

2.

BMW i Andretti Motorsport

90





3.

Panasonic Jaguar Racing

66





4.

Nissan e.dams

57





5.

Mercedes-Benz EQ

56





6.

Audi Sport ABT Schaeffler

46





7.

Envision Virgin Racing

39





8.

ROKiT Venturi Racing

34





9.

TAG Heuer Porsche

25





10.

Mahindra Racing

17





11.

GEOX DRAGON

2





12.

NIO 333

0

