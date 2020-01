Dakar Day 5: Sainz prend les devants, Alonso septième du jour

Dakar 2020 a peut-être connu sa journée la moins controversée à ce jour, alors que les leaders mondiaux de l’automobile et du vélo, Carlos Sainz (voitures) et Ricky Brabec (vélos), ont consolidé leur avance globale avec Sainz et Toby Price, chacun remportant une étape sur une piste sablonneuse et herbeuse de 353 km à Ha’il mercredi, une journée où les crevaisons ont maudit de nombreux concurrents.

C’était une autre journée solide pour le double, le champion du monde de Formule 1 Fernando Alonso, dont la récupération après le retard de deux heures le deuxième jour a été impressionnante.

Le pilote Toyota Gazoo Racing a terminé septième de la journée, 12 minutes derrière le leader mais moins d’une minute que son coéquipier plus expérimenté Giniel de Villiers dans la voiture sœur. Alonso est maintenant 18e au classement général.

Buen día para nosotros. 2 pinchazos y alguna dificultad, pero el resto ha ido muy bien. Perfecta navegación d @marc_coma y mejor terreno para nuestro Toyota. Bien

Bonne journée pour nous. 2 crevaisons et quelques difficultés, mais une navigation parfaite de Marc et un meilleur terrain pour notre Toyoya pic.twitter.com/IWothI1SPE

– Fernando Alonso (@alo_oficial) 9 janvier 2020

Le vétéran Sainz avance

Leader du classement général et double WRC et double champion de Dakar, l’Espagnol Sainz Senior (Mini) a prolongé son avantage avec une autre victoire d’étape jeudi alors qu’il repoussait le challenger du placard du jour et dans la catégorie principale, le vainqueur 2019 Nasser Al Attiyah et sa Gazoo Racing Toyota Hilux.

Sainz a terminé 2:56 minutes devant le Qatar et a déclaré par la suite: «Nous avons gagné trois minutes et nous avons poussé très fort à la fin. Je suis très content car la voiture fonctionne bien. J’avais un pneu crevé au départ de la spéciale, mais j’ai réussi à rattraper le temps. Je fais de mon mieux, mais demain, lorsque nous ouvrirons la route, ce sera peut-être complètement différent. “

Stephane Peterhansel a terminé troisième du deuxième Mini buggy avec le héros local Yazeed Al Rajhi (Hilux) quatrième d’Argentin Orlando Terranova (Mini) dans un top 5 de la journée qui reflète parfaitement le classement général de la catégorie automobile.

Peterhansel a résumé sa journée: «C’était une scène complètement différente aujourd’hui. Pour nous, ce n’était pas vraiment parfait car nous avons eu deux crevaisons. Une au début sur un rocher, mais aussi une lente crevaison sur les dunes. Je ne sais pas pourquoi, peut-être juste un petit morceau de buisson.

“Nous avons donc dû nous arrêter deux fois et la deuxième fois, Carlos m’a dépassé et j’ai essayé de le suivre sur les dunes et l’herbe à chameau, mais il était vraiment rapide”, a ajouté le Français Dakar.

Les multiples victoires de Peterhansel sur le Dakar ont été remportées sept fois en voiture et six fois en moto, et il a comparé le rodage final à cette étape comme étant sur deux roues.

«Carlos a beaucoup poussé et j’étais vraiment à ma limite pour rester à sa portée. Après cela, nous avons dépassé Nasser et lui avons pris trois minutes avant de terminer les trois voitures ensemble, comme une finale en motocross », a-t-il ajouté.

Giniel de Villiers, d’Afrique du Sud, est revenu sixième devant Alonso dans deux autres Hilux construits par SA, tandis que le pilote français Mattieu Serradori a eu une journée plus difficile que d’habitude pour ramener le buggy Century alimenté par Corvette à la dixième place, assez pour garder de Villiers derrière lui dans septième au classement général.

Sunderland paie le prix

Sur deux roues, le champion australien en titre, Dakar, Toby Price (KTM) a pris la tête après 100 km et n’a jamais regardé en arrière, remportant la victoire de la journée de ses collègues pilotes d’usine, du duo Husqvarna, du Chilien Pablo Quintanilla et du jeune américain Andrew Short, du leader californien Ricky Brabec ( Honda), l’Autrichien Mattias Walkner (KTM) et l’Espagnol Joan Barreda Bort sur une autre Honda.

Le dernier héros du Dakar au Botswana, Ross Branch était une fois de plus le premier corsaire à domicile en septième position après une journée régulière sur sa KTM. Kirsten Landman était la prochaine cavalière sud-africaine à domicile en 70e place avec sa compatriote de course SA Taye Perry à 11 minutes derrière elle en 74e place, aucune cavalière d’assistance Stuart Gregory 86e et le Zimbabwe Graeme Sharp 92e.

Globalement, Brabec mène Price de 9 minutes avec Benavides et Quintanilla, tandis que Branch, vainqueur de lundi, a bien progressé pour passer de quatre places à la 14e place après sa douloureuse chute mardi. Sam Sunderland, l’un des favoris de la course, s’est effondré jeudi pour rejoindre ses collègues cyclistes Xavier de Soultrait, Ivan Jakeš et Daniel Albero Puig, qui se sont tous retirés mercredi.

Il y a eu un gagnant surprise dans les quads alors que le pilote français Alexandre Giroud a renversé les hommes au rythme régulier, le leader chilien Ignacio Casale et le compatriote Giovanni Enrico, tandis que l’armée russe Kamaz a dominé la course de camions alors que Dimitry Sotnikov menait Anton Shibalov et Andrey Karginov à la maison pour voir Karginov. dans le classement général.

Dakar 2020 ne fait que commencer à se réchauffer – Vendredi se termine la première semaine de Dakar avec une course de 477 km jusqu’à la capitale saoudienne Riyad pour le reste samedi.

