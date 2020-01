Dakar Étape 10: Sainz reste devant, Alonso roule

Dakar 2020 a commencé à livrer sa piqûre tant redoutée dans la queue après une étape 10 raccourcie jeudi qui a encore livré du drame, puis certains sur la route de Shubaytah.

Alors que l’étape de compétition a été raccourcie à 223 de ses 540 km prévus après que les vents du vent arabe Shamal de force coup de vent ont fait exploser des tempêtes de sable pour réduire la visibilité, étirer le soutien officiel et aéroporté, le jour a certainement servi à secouer la course automobile en deuxième et troisième place Nasser Al Attiyah et Stéphane Peterhansel se sont perdus pour sortir à 16 secondes d’intervalle mais à 18 minutes du leader et vainqueur du jour Carols Sainz.

Pendant ce temps, dans la catégorie Vélos, Honda a quant à lui livré un écrasement 1-2-3 alors que la deuxième maison, Ricky Brabec, a encore consolidé son avantage et le vainqueur du jour, Barreda, est passé au troisième rang du classement général.

Carlos Sainz senior n’a pas perdu de temps du tout alors que l’ancien double rallye du monde espagnol et champion de Dakar a tiré hors des blocs pour défendre son mince avantage sur le fier sud-africain Gazoo Toyota Hilux du Qatar, qui avait réduit l’avance de Sainz à quelques secondes mardi jusqu’à deux minutes 174 km dans l’étape du jour.

Mais ce Shamal s’accumulait pour rendre les dunes dangereuses pour la course alors que Fernando Alonso roulait son SA Hilux et parmi une litanie d’incidents causés par des conducteurs qui jugeaient mal les dunes dans les conditions difficiles.

La navigation s’est également avérée cruciale dans cette section difficile car Al Attiyah a perdu son chemin pour glisser plus de 15 minutes derrière, mais il n’était pas seul car M. Dakar, Peterhansel et son mini buggy ont perdu 10 minutes sur le même itinéraire pour laisser Attiyah décrocher alors qu’il manqué de soulager le Qatar de la seconde par 16 secondes.

Comme Sainz, le Polonais Jakub Przygonki (Mini AWD) et le héros de la SA Giniel de Villiers (Gazoo Hilux) se sont hissés aux deuxième et troisième places de la journée devant le Français Pierre Lachaume (Peugeot) et les Toyotas du Saoudien Yazeed Al Rajhi et du Néerlandais Bernhard Ten Brinke.

Peterhansel a terminé 10e du jour, Mattieu Serradori 12e dans le buggy SA Century et Al Attiyah 17e, tandis que les Nissan Navaras sud-africaines bordées de rouge s’en sont bien sorties, tandis que Hennie de Klerk et Johann Smalberger (TreasuryOne) ont couru à la maison 22e et que le Britannique Thomas Bell et Patrick McMurren (Sabertooth) a terminé 30e pour améliorer à nouveau son meilleur résultat de la journée sur Dakar.

Sainz mène donc Al Attiyah et Peterhansel de 18 minutes au total, Al Rajhi, l’Argentin Orlando Terranova (Mini) et de Villiers une heure en arrière et Ten Brinke et Serradori ensuite, avec Alonso 14e.

C’était la journée de Honda sur deux roues alors que l’espagnol Joan Barreda Bort menait le Californien Ricky Brabec et l’Argentin Kevin Benavides à la maison dans un balayage du trio KTM, vainqueur 2019, Aussie Toby Price, Luciano Benavides et Mattiias Walkner et du Chili Pablo Quintanilla (Husqvarna).

Les pilotes américains ont continué à dominer le perchoir côte à côte alors que Mitch Guthrie a tenu Blade Hildebrand pour la victoire de la journée tandis que son compatriote Casey Currie continue de mener au général avec Conrad Rautenbach, du Zimbabwe, quatrième.

Il y avait une surprise dans les quads alors que le Polonais Kamil Wiesniwski battait le Tchèque Zdenek Tuma pour une victoire bouleversée, mais le leader chilien Ignacio Casale conserve son avantage général sur le Français Stefan Vitse et il s’agissait de la Russie et de Kamaz dans les camions alors qu’Anton Shibalov battait Dimitry Sotnikov et Eduard Nikolaev ont pris un 1-2-3 et Andrey Karginov a également consolidé son avantage général.

L’avant-dernière course de 365 km de jeudi vers Hradah est la deuxième moitié de l’étape du marathon automobile après le bivouac sans service à Shubaytah avant le dernier trek de 374 km jusqu’à Qiddia vendredi.

Ce rapport quotidien sur Dakar vous est présenté par Motorsport Media avec l’aimable autorisation de TreasuryOne Motorsport et Red-Lined Motoring Adventures.

.