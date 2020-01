Dakar Étape 9: Peterhansel gagne, Al Attiyah ferme sur Sainz

Dakar 2020 est en train de devenir une épopée absolue – non seulement le mini buggy Mini de la star de Stéphane Peterhansel a battu Nasser Al Attiyah de Toyota pour une victoire sensationnelle au Jour 9 en 15 secondes, mais Al Attiyah a clôturé à seulement 24 secondes derrière Carlos Sainz Sr. deuxième mini buggy en tête du classement général après neuf jours de course.

Pablo Quintanilla a quant à lui remporté la victoire sur deux roues pour Husqvarna de Toby Price (KTM) et des Hondas de Joan Barreda Bort et du leader général Ricky Brabec, tandis que Ross Branch, SA de Gin Branch de Giniel de Villiers et Conrad Rautenbach ont tous terminé parmi les dix premiers.

Il a fallu un peu de temps pour que les voitures se calment, mais une fois qu’elles l’ont fait, c’était un dés direct entre le Français Peterhansel et le Qatari Attiyah, les deux n’étant jamais distants d’une minute.

Le drame est survenu lorsque le leader espagnol Sainz a perdu du temps tôt et de nouveau vers la fin pour permettre à son rival de Toyota et à son coéquipier Mini de se rapprocher du classement général alors que Sainz rentrait à la maison en cinquième, six minutes et demie derrière son coéquipier Attiyah, et les Minis du héros local Yasir Seaidan et Pole Jakub Przygonski, pour permettre à Al Attiyah de réduire l’écart global à seulement 24 secondes.

Les Hilux de l’Arabie saoudite Yazeed Al Rajhi et du trio SA Gazoo Bernhard Ten Brinke, Giniel de Villiers et Fernando Alonso étaient les suivants, avec le Français Mattieu Serradori qui a gagné lundi, se battant au 22e rang dans la Century-Corvette construite à Johannesburg.

Les Nissan Navaras du Britannique Thomas Bell et Patrick McMurren (Sabertooth) ont terminé 32e et Hennie de Klerk et Johann Smalberger (TreasuryOne) 38e. Dans l’ensemble, c’est Sainz devant Attiyah et Peterhansel; Al Rajhi, Orlando Terranova (Mini) et de Villiers, avec Serradori 8e, de Klerk 29e et Bell 36e.

La spéciale de 477 km à Haradh a vu Quintanilla, Aussie Price, l’Espagne Barreda et la Californie Brabec échanger des places tôt dans la course à vélo avant que le Chilien ne parte pour gagner, tandis que la star du Botswana Branch a fait une charge tardive au cinquième et encore une fois être le seul corsaire en le top dix. Cela laisse Brabec 20 minutes d’avance sur Quintanilla, Price et Barreda au total avec la branche 25e.

C’était un USA 1-2-3 aux côtés de Blade Hildebrand qui a battu Mitch Guthrie et Casey Currie à domicile avec le Zimbabwéen Conrad Rautenbach septième alors qu’il consolidait sa quatrième place au classement général derrière Currie, le Chilien Lopez Contardo et le Russe Sergei Kariakin.

Les véhicules russes continuent de dominer les camions alors qu’Andrey Karginov a repoussé le Biélorusse Siarhei Viazovich (MAZ) pour consolider son avance sur son coéquipier Kamaz Shibalov.

Le leader chilien au classement général, Ignacio Casale, a quant à lui remporté une autre victoire en quad contre son compatriote Giovanni Enrico pour consolider également son avantage sur le Français Stefan Vitse.

Le Dakar est peut-être neuf jours avant, mais ce n’est en aucun cas un trot à l’arrivée. Il reste encore quelques piqûres dans la queue – la course monstre de 534 km de mercredi à Shubaytah n’est pas seulement une épopée en soi, mais c’est aussi le premier jour de l’étape du marathon des voitures.

Cela signifie aucune assistance de maintenance dans le bivouac du désert pendant la nuit et effectivement une étape de deux jours de 940 km – juste le bon médicament pour jeter un chat du désert géant parmi les pigeons…

