Dakar Jour 3: Sainz gagne, Alonso rebondit

Fernando Alonso a rapidement laissé derrière lui la déception de lundi pour terminer la troisième journée du Dakar en cinquième place dans sa Gazoo Racing Toyota tandis que son grand ami et confrère espagnol Carlos Sainz Senior (photo ci-dessus) a remporté les honneurs pour Mini en Arabie Saoudite désert.

La forte reprise d’Alonso l’a fait grimper de la 63e place alors qu’il alignait le matin à la 32e place à la fin de la troisième journée en selle pour le double champion du monde de Formule 1.

Dakar 2020 a été un peu difficile alors que la boucle de 427 km de la troisième journée autour de la future mégapole de Neom a vu plusieurs concurrents de haut niveau quitter une course qui continue de basculer à travers le désert saoudien.

Duel des champions en voiture

La course automobile s’est avérée un dés à trois voies entre les Minis du double champion du monde espagnol de rallye Carlos Sainz, le vainqueur du Dakar à 13 reprises Stéphane Peterhansel et le vainqueur 2019 Nasser Al Attiyah dans sa Toyota Hilux de construction SA, avec son coéquipier double champion du monde de F1, Dakar la recrue Fernando Alonso tient un briefing en quatrième position.

Derrière eux, le héros saoudien Yazeed Al Rajhi a repoussé les Minis du compatriote Yazeed Seaidan et du Mini du Polonais Jakub Przygonski, mais Peterhansel a eu des problèmes pour quitter Sainz pour prendre le jour d’Attiyah, Przygonski, Seaidan, un heureux Alonso et Al Rajhi.

De Villiers était neuvième devant son coéquipier du SA Toyota Hilux Bernhard Ten Brinke et le Français Mattieu Serradori dans son buggy Century propulsé par la Corvette.

Dans l’ensemble, Sainz mène désormais depuis Al Attiyah, Terranova, Al Rajhi, Peterhansel, Serradori et de Villiers.

Honda Whitewash

Dans la course à vélo, c’était un rêve devenu réalité pour Honda alors que l’impérieux Californien Ricky Brabec a pris le contrôle tôt pour mener tout le chemin et gagner des coéquipiers, le Chili Jose Ignacio Conrejo Flormino et l’Espagnol Joan Barreda devant les frères argentins Luciano (KTM) et Kevin Benavides (Honda) après que le Français Xavier de Soultrait (Yamaha) et l’Aussie Toby Price (KTM) se soient perdus plus tard pour finir 9ème et 11ème.

Dans l’ensemble, Brabec a pris la tête de la course cycliste devant Florimo, Barreda et Kevin Benavides dans une Honda 1-2-3-4 devant le duo KTM Matthias Walkner et Luciano Benavides.

Le vainqueur surprise de lundi, Ross Branch, a bien commencé la journée, mais a basculé après avoir couru large et heurté un rocher à 88 kilomètres pour se blesser à l’épaule. Le multiple champion du Botswana Cross Country SA, cependant, a tout ramassé, s’est dépoussiéré et a trié sa KTM avant de lutter héroïquement sur 350 km jusqu’à l’arrivée, grimpant de 122e à environ 55e et s’accrochant en quelque sorte à la 20e place.

Lundi, les autres coureurs de la branche n’ont pas eu autant de chance – le pilote du héros portugais Paulo Goncalves était coincé dans le désert et l’as français Yamaha Adrien van Beveren a dégringolé de la course.

Dans les quads, Giovanni Enrico a mis un sur l’ancien vainqueur Ignacio Casale, Simon Vitse et Rafal Sonik, pour laisser Casale mener confortablement Sonik et Enrico au général, mais le malchanceux Tomas Kubiena est sorti avec un moteur cassé après une forte course. Andrei Karginov a remporté la gloire du Kamaz russe avec la victoire de la journée en camion alors qu’il a tenu tête au général biélorusse Sergei Viazovich (MAZ) et à son coéquipier Kamaz Andrei Shibalov.

Des résultats imprévisibles

Dakar 2020 se révèle difficile sur la cohérence des voitures et des vélos – la branche des vainqueurs de vélo de lundi, Sam Sunderland et Pablo Quintanilla et les deux premiers de Villiers et Orlando Terranova ont tous perdu du temps, tandis que Sheikh Al Qassimi, troisième, a sorti sa Peugeot de la course de mardi et c’était une situation similaire pour les dirigeants de dimanche lundi.

Alors que le territoire vierge de Dakar 2020 contribue certainement à cette incertitude, des règles plus strictes voient désormais les roadbooks des concurrents distribués 15 minutes avant le départ, plutôt que la veille, empêchant les «cartographes» d’utiliser l’imagerie satellite pour influencer les notes de rythme.

On ne sait pas exactement ce qui a nivelé les règles du jeu sur le Dakar, mais certains équipages généralement homogènes du Dakar connaissent des problèmes inattendus cette année. il semble donc que la régularité aura une influence majeure sur les résultats du Dakar de cette année, qui pourraient bien inclure quelques chevaux noirs à l’arrivée dans dix jours…

Next Up

La quatrième étape de Dakar en Arabie saoudite, mardi, verra une course de 427 km de Neom à Al-Ula. Nos vainqueurs d’étape antérieurs d’Afrique australe peuvent-ils riposter? Ce rapport quotidien de Dakar vous est présenté par Motorsport Media avec l’aimable autorisation de TreasuryOne Motorsport et Red-Lined Motoring Adventures.

.