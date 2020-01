Dakar – Jour 7: un pilote portugais tué à la reprise du rallye

Le Rallye Dakar 2020 Arabie saoudite a été secoué par la tragique nouvelle que le pilote portugais Paulo Gonçalves (photo ci-dessus) a succombé à des blessures subies lors d’une chute subie à 276 kilomètres de la spéciale d’aujourd’hui.

Les officiels de Dakar ont rapporté: «Les organisateurs ont reçu une alerte à 10h08 (0708 GMT) et ont envoyé un hélicoptère médical qui a atteint le motard à 10h16 et l’a trouvé inconscient après un arrêt cardiaque.

“Après des efforts de réanimation in situ, le concurrent a été emmené par hélicoptère à l’hôpital Layla, où il a été tristement déclaré mort”, ajoute le communiqué.

Champion du monde des rallyes tout-terrain 2013 et finaliste 2015 et 4 fois parmi les dix premiers, Gonçalves, 40 ans, courait son 13e Dakar. Motorsport Media rejoint toute la caravane de Dakar et la communauté mondiale du sport automobile présente ses sincères condoléances aux amis, à la famille, à l’équipe et aux concurrents de Paulo.

Día muy triste. Un abrazo inmenso para la familia y amigos de Paulo Goncalves. Un campeón. Descansa en paz piloto. pic.twitter.com/uKLFuButt3

– Fernando Alonso (@alo_oficial) 12 janvier 2020

Nous faisons tous Dakar # Dakar2020 pic.twitter.com/ylltNYZWHK

– DAKAR RALLY (@dakar) 12 janvier 2020

La course de moto de l’étape la plus longue de 546 km de Dakar 2020 a commencé dans le froid de Riyad sur un itinéraire varié vers Wadi Al Dawasir et a été provisoirement remportée par le pilote espagnol Honda Joan Barreda Bort du duo KTM, l’Autrichien Matthias Walkner et Luciano Benavides, le Californien Ricky Brabec et le Chilien Jose Ignacio Conrejo Flormino sur deux autres Hondas et le Chilien Pablo Quintanilla (Husqvarna). La branche de Ross du Botswana a terminé 14e, les coureurs de la SA, le duo de femmes Taye Perry était 50e et Kirsten Landman 66e, Stuart Gregory 72e et Graeme Sharp 88e du Zimbabwe.

La journée a cependant changé une fois que plusieurs coureurs qui se sont arrêtés pour aider les Gonçalves tombés y retrouveront leur temps perdu, avec le troisième homme au classement général vendredi et le champion en titre Toby Price reclassé septième et Stefan Svitko 14e après avoir couru plus d’une heure de retard. Les résultats globaux révisés placent Brabec en tête de Quintanilla, Flormino devant Price, Barreda, Walkner et Benavides, tandis que Branch se classe 26e. Pendant ce temps, Taye Perry s’est hissé au 57e rang, Landman 62e, Gregory 70e et Sharp 80e.

Sainz continue de mener, Alonso de nouveau fort

Dans la course automobile, le double rallye du monde espagnol et champion du Dakar, Carlos Sainz, a continué à dominer la course saoudienne avec sa troisième victoire d’étape sur sept à bord de son mini buggy, pour consolider son avance au classement général.

Sainz a déclaré aux journalistes par la suite: «C’était assez rapide. Nous avons passé beaucoup de temps à nous mettre à plat, en traversant des dunes. J’ai attrapé Stéphane, mais c’était très poussiéreux et je ne pouvais pas m’approcher, alors j’ai décidé de rester derrière. “

Nasser Al Attiyah était deuxième pour l’équipe fièrement sud-africaine Gazoo Toyota avec M. Dakar, le Français Stéphane Peterhansel troisième dans une autre Mini devant le quatuor Toyota Hilux, le pilote néerlandais Bernhard Ten Brinke, le héros local saoudien Yazeed Al Rajhi, première recrue, le double monde F1 de l’Espagne champion Fernando Alonso et sud-africain Giniel de Villiers.

Alonso a peut-être remporté l’étape mais a dû se contenter de la sixième place

Alonso, sixième, avec le légendaire vétéran du Dakar Marc Coma en copilote, était à 7,49 minutes de la fin de la journée avec son compatriote Sainz. Il est désormais 15e au classement général, avec 3,26 heures de retard sur la première place.

À un moment donné, l’Espagnol s’est senti bien pour une première victoire d’étape de sa carrière hors route: «C’était une grande étape pour nous, mais une crevaison à la fin signifiait qu’après deux secondes, le moment où la roue s’est désintégrée. ce qui nous a finalement fait perdre trois ou quatre minutes.

«Sans cela, nous aurions été proches des trois premiers ce qui est bon signe mais satisfait de la progression, étant parmi les meilleurs sur 540 km, me donne espoir pour les cinq dernières étapes. Demain, je peux lui donner un peu plus. “

Au total, Sainz mène Al Attiyah avec une précision de dix minutes, avec Peterhansel troisième d’Al Rajhi, de l’Argentin Orlando Terranova (Mini), de Ten Brinke et de Serradori, tandis que de Klerk s’est déplacé de quatre places jusqu’à la 32e et Bell à la 38e.

Les véhicules côte à côte ont vu les Américains Blade Hillebrand et Casey Currie prendre les deux premières places de la journée, tandis que le navigateur SA a guidé le vainqueur français en vélo multiple Cyril Despres à la quatrième place et le Zimbabwéen Conrad Rautenbach a terminé 11e pour voir Currie étendre son avance au classement général, tandis que Rautenbach déplacé jusqu’à la quatrième place.

Dans les quads, le Chilien Giovanni Enrico a battu le Français Simon Vitse et le leader du classement général, le Chilien Ignacio Casale pour passer au deuxième rang, tandis que les Russes, le leader du classement général Andrey Karginov, Dimitry Sotnikov et Anton Shibalov en ont fait un Kamaz-1-2-3 dans les camions.

Lundi, le Dakar organise une boucle de 477 km autour de Wadi Al Dawasir. Ce rapport quotidien de Dakar vous est présenté par Motorsport Media avec l’aimable autorisation de TreasuryOne Motorsport et Red-Lined Motoring Adventures.

