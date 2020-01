Dakar Stage 11: Action extrême tout au long

Dakar, en Arabie saoudite, a livré une autre avant-dernière journée de course scintillante pour voir les batailles de tête se resserrer après le plus proche des arrivées dans les courses de voitures et de motos jeudi.

Stéphane Peterhansel a battu Nasser Al Attiyah pour remporter la course automobile de seulement dix secondes, alors qu’Attiyah a réduit de moitié l’avance globale de Carlos Sainz, tandis que le troisième général Peterhansel a réduit son écart avec Attiyah à cinq secondes.

C’était tout aussi bon dans les vélos, car Pablo Quintanilla a repoussé Matthias Walkner pour prendre la course de 374 km jusqu’à Hradah en moins de neuf secondes, tout en réduisant également de moitié son déficit face au leader de la course cycliste Ricky Brabec.

13 fois vainqueur du Dakar sur deux et quatre roues, le Français Peterhansel a pris 8 minutes à son coéquipier Mini buggy, ancien rallye mondial et champion du Dakar Carlos Sainz senior pour réduire cet avantage de 18 à un peu plus de dix minutes avec un parcours significatif de 374 kilomètres. pour courir jusqu’à l’arrivée à Qiddia vendredi.

Mais M. Dakar a un problème bien plus important entre ses mains alors que le vainqueur du Qatar au Dakar 2019, Nasser Al Attiyah, est revenu à la maison à seulement dix secondes derrière M. Dakar dans sa construction SA et a couru Toyota pour rester cinq secondes devant la Mini au classement général après 11 jours et 7000 km de course!

Derrière les trois premiers duels, le Néerlandais Bernhard Ten Brink a terminé quatrième dans une autre SA Hilux du Pole Jakub Przygonski (Mini AWD), de l’Afrique du Sud Giniel de Villiers et de l’Arabie saoudite Yazeed et Al Rajhi dans deux Hiluxes supplémentaires.

Le Français Mattieu Serradori dans le Century-Corvette et la quatrième usine dirigée par SA de Fernando Alonso, Hilux, ont terminé neuvième et dixième, tandis que Hennie de Klerk et Thomas Bell ont terminé les 27e et 31e dans les deux fabriquées en SA Navins de Nissan bordés de rouge. Au général derrière Sainz, Peterhansel et Attiyah, Al Rajhi est quatrième derrière de Villiers et Ten Brinke et Serradori 8e.

Le pilote chilien Husqvarna Quintanilla est sorti des blocs jeudi matin, reculant plus loin sur la route après une journée difficile en selle mercredi, mais il a dû repousser les attentions de l’Autrichien KTM Walkner.

Le trio Honda vainqueur de mercredi, l’Argentin Kevin Benavides, le Californien Brabec et l’Espagnol Joan Barreda Bort ont quant à eux perdu du temps alors qu’ils déblayaient la route avec Ross Branch, le meilleur soldat du Botswana, tandis que le vainqueur 2019, l’Aussie Toby Price, restait proche des leaders.

Quintanilla vient de battre Walkner, avec Luciano Benavides (KTM), Cornejo Florimo (Honda) et Price ensuite et Kevin Benavides seulement neuvième de Brabec, Branch et Barreda pour voir Quintanilla fermer l’avantage de 26 minutes de Brabec à moins de 14 minutes en tant que Price et Walkner a dépassé Barreda pour se hisser également aux troisième et quatrième rangs.

Branch, vainqueur de l’étape 2, est revenu à la 21e place du classement général après ses problèmes précédents, tandis que les coureurs de la SA Kirsten Landman et Stuart Gregory étaient 65e et 72e et Graeme Sharp 81e du Zimbabwe, mais Taye Perry était malheureusement aux prises avec des problèmes de vélo comme nous l’avons écrit.

Le Chilien Lopez Contardo a eu une belle course pour affronter jeudi la course côte à côte de Pole Maciej Domzala, duo espagnol Jesus Puras et Jose Antonio Hinojo Lopez et du Zimbabwe Conrad Rautenbach. Le pilote américain Casey Currie a quant à lui contrôlé son avance au général sur le Russe Sergei Kariakin et Contardo, Rautenbach et Lopez étant séparés de quelques secondes en quatrième et cinquième.

Le Polonais Rafael Sonik a pris la quatrième étape du leader du classement général, le Chilien Ignacio Casale qui prend une avance de 21 minutes dans la dernière journée sur le Français Stefan Vitse et c’était un autre imparable Kamaz 1-2-3 russe dans la course de camions alors qu’Andrey Karginov consolidait son avantage global avec une nouvelle victoire sur les coéquipiers d’Anton Shibalov Dimitry Sotnikov, Anton Shibalov et Eduard Nikolaev dans un écrasant jeudi 1-2-3-4.

Avec 374 km à parcourir après 7000 km de course sur douze jours, la queue de Dakar piquera-t-elle à nouveau avant l’arrivée de Qiddia vendredi? Bien sûr, les leaders se sont arpentés, mais les leaders de l’automobile et du vélo Sainz et Brabec ont-ils perdu plus d’avantages qu’ils ne l’auraient souhaité jeudi?

Il reste également quelques batailles puissantes à régler, notamment les cinq secondes entre Al Attiyah et Peterhansel dans les voitures et un puissant rapprochement pour la troisième place parmi les motos où Honda apparaît enfin sur le point de briser cette mainmise KTM.

Résolvez-vous, Dakar sera comme toujours – demain est un autre jour – voyons ce qu’il apporte!

