Damon Hill revisite sa rivalité de 1994 avec Michael Schumacher

L’ancien pilote de F1 devenu expert en la matière Damon Hill a réfléchi à la saison 1994 où il a affronté Michael Schumacher pour le Championnat du monde.

Le duo s’est battu jusqu’à la course de fin de saison à Adélaïde, qui s’est terminée au contact de la paire et a marqué leur rivalité comme une pour les âges.

Et tout en reconnaissant qu’il s’agissait d’une forte rivalité, Hill pense que d’autres facteurs, notamment la mort de son coéquipier Ayrton Senna cette année-là, n’ont fait qu’aggraver la situation.

«Naturellement, ce fut une saison intense à cause de [Roland] Ratzenberger et Senna, les changements et la politique », a déclaré Hill dans une interview accordée à Auto Motor und Sport.

«Il y avait une politique massive, Benetton était à la hauteur, et la FIA, il y avait tellement de couverture mondiale de ce sport, à cause des problèmes.

«Et au milieu, c’était un championnat qui se disputait avec un gars que tout le monde disait être un n ° 2, contre ce nouveau gars Michael Schumacher qui à ce moment-là personne ne savait à quel point il était bon.

«C’était une saison intéressante, il y avait beaucoup de pression et je n’avais jamais mené de championnat auparavant. Le seul championnat que j’avais jamais gagné jusqu’à ce moment-là était le champion des marques [Hatch] sur les motos.

«J’ai donc eu une nouvelle expérience sous les projecteurs, beaucoup de pression, et certaines choses que j’ai bien faites, certaines choses que je n’ai pas bien faites.

«Mais je pense que j’ai tiré le meilleur de moi-même cette saison.

“Michael m’a poussé au maximum et j’ai donné le maximum que je n’avais jamais donné dans une voiture à Suzuka pour garder le Championnat en vie, et après cela, nous sommes allés à Adélaïde et avons continué.”

La performance de Hill à Suzuka a baissé comme l’un des classiques alors qu’il devançait un Schumacher qui avançait sous une pluie battante, tout en conduisant avec seulement trois nouveaux pneus après qu’un coincé en raison d’un problème d’écrou de roue, pour réduire le déficit du championnat à un point dans la finale de la saison.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il avait produit cette performance surhumaine, il a répondu: «Parce que je savais que les jetons étaient en panne.

«Je savais que je devais battre Michael pour maintenir le Championnat en vie et j’étais donc déterminé à me pousser au maximum, et les conditions étaient extrêmes, ce qui rendait le défi si difficile.

«En faisant la course contre Michael Schumacher, lors d’une mousson, pour le Championnat du monde, l’un des circuits les plus difficiles, j’ai sorti de ma peau dans cette course.

«Le dernier tour, je ne me souviens même pas d’avoir eu le contrôle de la voiture, c’était presque comme si la manette des gaz était restée grande ouverte et que je m’accrochais et j’ai réussi à augmenter l’écart avec Michael.

«Cela m’a fait vraiment peur pour être honnête. Je suis sorti de la voiture et j’ai été choqué parce que c’était presque comme si j’étais devenu un peu fou dans la voiture pour aller aussi vite, et c’est assez effrayant.

«J’étais assez soulagé d’être sorti de la voiture.»

Hill a comparé Schumacher en 1994 à Sebastian Vettel, disant que les deux n’aimaient pas la pression de ne pas pouvoir gagner sans se battre.

“Je pense que Michael a parfois montré qu’il n’aimait pas du tout la pression”, a-t-il expliqué.

«Il n’aimait pas que quiconque se rapproche de lui et il n’aimait pas quand il n’était pas facile de battre quelqu’un.

“Cela a un peu bouleversé, et vous voyez que parfois avec Sebastian Vettel aussi, c’est moi qui suis le commentateur sportif.”

Lors du championnat décisif à Adélaïde, Schumacher et Hill sont entrés en collision de manière controversée avec les abandons qui ont suivi pour les deux pilotes donnant à Schumacher son premier titre.

Le Benetton allemand a été endommagé après avoir été large au coin de la terrasse Est et brossé le mur, et Hill a déclaré que s’il avait été au courant de ces dommages, il n’aurait pas tenté de dépasser Schumacher.

“Je pense que vous participez à une course et que des choses vont se produire”, a-t-il déclaré.

“Si je devais repartir et dire ‘oh je suis fatigué de perdre’, je n’ai pas vu que j’avais perdu le championnat, je l’ai vu Ayrton a été tué et il allait gagner le championnat, et je allait empêcher Michael de remporter le championnat du mieux que je pouvais.

«Et je me suis approché de très près, j’ai presque gagné le Championnat mais nous sommes entrés en collision. Il y avait une certaine confusion de ma part parce que je ne savais pas que sa voiture était endommagée, je pensais juste qu’il tissait et j’ai fait un geste maladroit.

“Si je savais qu’il était endommagé, je l’aurais simplement laissé garer la voiture et lui avoir donné une vague, mais ce n’est pas comme ça que ça s’est passé.”

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et comme notre la page Facebook.