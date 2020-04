Damon Hill: Sir Stirling Moss était un «grand champion» à nos yeux

Date publiée: 13 avril 2020

L’ancien pilote de F1 Damon Hill dit que peu importe que Sir Stirling Moss n’ait pas remporté le championnat du monde, car il est un «grand champion» aux yeux de tous.

Moss est malheureusement décédée le 12 avril à l’âge de 90 ans après avoir lutté contre une maladie de longue durée.

Les hommages ont rapidement afflué pour le pilote largement considéré comme le plus grand talent polyvalent de l’histoire, et ces hommages se sont poursuivis.

Bien qu’il ait terminé deuxième à quatre reprises d’affilée de 1955 à 1958, Moss n’a jamais remporté le Championnat du monde de Formule 1, mais Hill dit qu’il est très bien avec les grands qui l’ont fait.

S’adressant à la BBC, cité par newsshopper.co.uk, il a déclaré: «Il est là-haut avec les grands noms. Il est là-haut avec (Jim) Clark et avec Fangio et avec (Jackie) Stewart et (Lewis) Hamilton et Niki Lauda et des gens comme ça.

“Je ne pense pas que quiconque le considère comme autre chose que l’un des grands.”

Hill soupçonne que le fait que Moss ne soit jamais devenu champion du monde aurait été une déception pour lui, mais ce n’était pas nécessaire parce qu’il était un «grand champion» aux yeux de tous.

Moss a remporté 212 des 529 courses auxquelles il a participé au cours de sa carrière.

“Je suis sûr que c’était une déception pour lui mais il était tellement stoïque, il a été amené à croire qu’il fallait le prendre sur le menton et je pense qu’il l’a bien dissimulé.

«Mais en ce qui concerne tous les pilotes qui savent quoi que ce soit sur le sport et toutes les personnes qui suivent le sport automobile, et le public britannique, nous le considérons comme un grand champion.

“Tout le monde le considérait franchement comme” l’homme “, il était le précurseur et l’un des plus grands noms du sport.

«Il a remporté 40% de ses courses auxquelles il a participé, dans toutes sortes de véhicules. Quoi qu’il se présente et conduise, il l’emporte donc c’est un talent extraordinaire qu’il a. »

