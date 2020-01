Dan Ticktum «l’un des meilleurs pilotes que Williams ait jamais vu»

Date publiée: 17 janvier 2020

Claire Williams est ravie de travailler avec Dan Ticktum, dont le travail sur simulateur a permis aux “gars de dire qu’il était l’un des meilleurs pilotes qu’ils aient jamais vus”.

Ticktum a rejoint Williams en tant que pilote de développement pour la campagne 2020 après avoir été retiré du programme Red Bull après un début décevant de sa saison de Super Formula 2019 et des rumeurs de problèmes de comportement.

Le vainqueur du Grand Prix de Macao 2017 et 2018 a toujours une mauvaise réputation après avoir reçu une longue interdiction pour avoir percuté un rival dans des conditions de voiture de sécurité à dessein en Formule MSA en 2016.

Étant donné le nouveau départ de Williams, le directeur adjoint affirme que Ticktum a laissé une bonne première impression tout au long de son séjour dans le simulateur et qu’il est prêt à “exploiter” son talent.

“Je pense que ça va être vraiment intéressant avec Dan et nous avons hâte de travailler avec lui”, a déclaré Claire Williams, interrogée par MotorsportWeek.com à propos de Ticktum.

“Et je sais que lorsque nous l’avons mis dans notre simulateur, les gars ont dit qu’il était l’un des meilleurs pilotes qu’ils aient jamais vus.

«Je pense qu’il a un grand talent. Je pense qu’il faut exploiter. Nous avons de l’expérience dans ce domaine.

«Il sait ce qu’on attend de lui et, vous savez, comment il doit se comporter.

“Il est une personne dans une équipe de 750 et nous avons toujours eu l’attitude chez Williams que personne n’est plus important que quiconque, tout le monde doit retrousser ses manches et faire le travail comme on attend d’eux.”

«Et je pense que Dan le sait et le comprend. Et je pense qu’avec les expériences qu’il a eues maintenant, je pense qu’il a beaucoup mûri et qu’il est prêt à baisser la tête et à faire le travail que nous lui demandons. “

On ne s’attend pas à ce que Ticktum accorde un temps de piste à Williams en 2020, l’Israélien Roy Nissany étant le premier en ligne en tant que pilote d’essai à avoir la possibilité d’essayer la Formule 1 pour de vrai.

