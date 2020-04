Daniel Ricciardo accepte une baisse de salaire, les pourparlers de 2021 n’ont pas encore commencé

Date publiée: 15 avril 2020

Daniel Ricciardo a accepté de réduire son salaire Renault pour aider l’équipe d’Enstone à survivre à la crise financière.

Les équipes de Formule 1 sont dans les cordes avec la saison 2020 encore à démarrer et le départ étant repoussé presque chaque semaine.

À ce jour, neuf grands prix ont été annulés ou reportés, la France devant devenir le numéro 10 dans les prochains jours après l’annonce par le pays d’une prolongation de l’interdiction des rassemblements de masse.

Les équipes perdent des millions à chaque course non disputée, Franz Tost affirmant que c’est entre 1,5 et 2 millions.

En tant que tel, Renault a pris l’initiative du gouvernement britannique de mettre en disponibilité le personnel, plaçant la plupart de ceux qui travaillent dans son usine d’Enstone en congé prolongé.

Ricciardo a également accepté de faire sa part, en prenant une réduction de salaire pour aider Renault à survivre.

“C’est une discussion que nous avons déjà eue”, a déclaré FoxSport, directeur général de Renault F1, Cyril Abiteboul, au journal français L’Equipe.

“Daniel a déjà confirmé qu’il est prêt … Je peux vous confirmer qu’il le réduira.”

Bien que le joueur de 30 ans gagne 40 millions de dollars par saison, Abiteboul a nié que son salaire pose un «problème d’image» au milieu de la crise d’aujourd’hui.

“Le problème aurait été s’il n’avait pas accepté l’idée”, a expliqué le Français.

«Il nous reste encore à fixer les termes mais, en principe, je peux rassurer le comité de direction du groupe Renault; Je ne crains pas que cela déstabilise le programme F1. »

Le hiatus de la Formule 1 a non seulement un impact sur cette saison, mais aussi l’année prochaine avec Renault qui n’a pas encore décidé d’offrir un nouveau contrat à Ricciardo.

Le contrat de deux saisons de l’Aussie est en cours à la fin de cette année.

Ricciardo a été lié à un déménagement chez Ferrari avec Renault ouvert à la signature de Sebastian Vettel comme remplaçant si aucun de ses pilotes juniors ne coupe.

Alors qu’Abiteboul aimerait voir comment Ricciardo s’en sort dans les premières courses de la saison 2020, il concède qu’il devra commencer à parler au pilote avant cette date.

«En saison normale, nous aurions commencé à travailler sur la question», a expliqué Abiteboul.

«Nous aurions évalué les performances de Daniel au cours des quatre premières courses et commencé ou non les premières discussions.

“Nous n’avons pas fait tourner une roue. Nous sommes aveugles mais devons planifier.

«Nous devrons peut-être prendre des décisions sans le début de la saison.»

Lorsqu’on lui a demandé s’il serait dans le pétrin si Ricciardo partait, le MD a répondu: «Ce serait si je ne l’avais pas vu venir ou ne l’avais pas prévu. C’est pourquoi nous avons des discussions et avons une académie de conduite. “

