Daniel Ricciardo: Drive to Survive a mis la F1 sur la carte aux États-Unis

Date publiée: 9 février 2020

Daniel Ricciardo a crédité la série Drive to Survive de Netflix d’avoir mis la F1 «sur la carte» aux États-Unis.

Le documentaire suit la Formule 1 dans les coulisses, et après une série d’ouverture très réussie qui a suivi la campagne 2018, une seconde a été dûment annoncée pour couvrir la saison 2019 qui sera diffusée sur Netflix le 28 février.

Ricciardo était l’un des pilotes les plus en vedette dans la première série alors que les caméras suivaient sa dernière saison chez Red Bull lorsqu’il a décidé de passer à Renault.

Et il estime que la série a contribué à rehausser le profil de la Formule 1 aux États-Unis en particulier, affirmant qu’il y est désormais plus reconnu.

S’exprimant sur The Daily Show avec Trevor Noah, il a déclaré: «Je pense vraiment que la F1 devient de plus en plus une chose ici aux États-Unis. Drive to Survive l’a mis sur la carte.

«Je passe un peu de temps aux États-Unis, et jusqu’à il y a un an, personne ne me disait vraiment« bonjour »- pas mal, mais ils ne me reconnaîtraient pas comme pilote de F1.

“Et maintenant, c’est tout:” Nous vous avons vu sur Netflix, c’était génial, Drive to Survive. “Nous portons des casques, donc peu de gens peuvent voir nos visages la plupart du temps. Mettre un nom sur un nom, ça a aidé. »

Ricciardo pense également que parfois les pilotes de F1 peuvent être trop sérieux et qu’il faut leur rappeler qu’ils font leur «travail de rêve».

“Pour moi, grandir en Australie, au soleil et vivre près de la plage, cela transforme votre personnalité en un peu de bonheur”, a-t-il expliqué.

«Je fais le travail de mes rêves. Il faut parfois vous le rappeler, vous devenez si compétitif. parfois [you can get so] rattrapé que vous oubliez un peu de perspective.

Je voyage dans le monde pour conduire des voitures en rond, ce qui est plutôt génial. »

