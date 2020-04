Daniel Ricciardo et Sebastian Vettel ouverts aux courses à huis clos

Date publiée: 23 avril 2020

Daniel Ricciardo dit «qu’il en soit ainsi» pour les grands prix à huis clos, surtout si c’est ce qu’il faut pour lancer la saison de F1 2020.

Après des semaines de spéculation et des grands prix reportés, il semble que le championnat 2020 puisse débuter en juillet avec le Grand Prix d’Autriche.

Le Red Bull Ring a déclaré qu’il pourrait accueillir deux courses si nécessaire, même un événement le mercredi soir, mais les grands prix devront être à huis clos.

Cela signifie pas de spectateurs.

Même le nombre de paddocks sera limité avec des équipes appelées à laisser du personnel non essentiel à la maison tandis que les médias seront également interdits, une seule équipe de production télévisuelle.

Ricciardo dit qu’il est d’accord avec ça.

“Il y a évidemment une pression pour qu’une saison se passe dans les bonnes circonstances”, a déclaré le pilote Renault sur le Sky F1 Vodcast.

«Si cela signifie qu’une partie ou le début de celle-ci est derrière des portes closes – de mon côté, qu’il en soit ainsi.

«En tant que compétiteur et pas en course depuis novembre-décembre, tout ce que je veux faire maintenant, c’est faire de la course et donc dès que tout était clair.

“Bien sûr, avec une foule, c’est bien, mais si nous pouvons encore courir sans, je prendrai ça n’importe quand.”

Le quadruple champion du monde Vettel n’est pas aussi désireux que Ricciardo de courir sans spectateurs mais reconnaît que la sécurité doit passer avant tout.

“C’est très difficile, c’est une décision difficile”, a déclaré le pilote Ferrari.

«Vous avez la santé du sport, d’un point de vue commercial, mais d’un autre côté, vous avez la responsabilité des gens qui travaillent dans le paddock et surtout des fans.

«Beaucoup de gens viennent regarder nos courses; nous devons nous assurer que, tout en prenant soin de nous, nous prenons soin du public. »

Le casque de Red Bull, Marko, a déjà déclaré que tous ceux qui monteraient dans le paddock du Red Bull Ring seraient testés, bien que McLaren ne soit pas trop enthousiaste à l’idée, car le patron de l’équipe Andreas Seidl pense que les tests devraient aller à ceux qui en ont le plus besoin.

