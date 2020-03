Daniel Ricciardo explique l’inspiration derrière le couvercle funky

Date publiée: 18 mars 2020

Lorsque la course de Formule 1 commencera, Daniel Ricciardo ne se trompera pas après avoir dévoilé un nouveau couvercle saisissant pour la saison 2020.

Avant ce qui devait être l’ouverture de la saison à Melbourne, Ricciardo a dévoilé ses nouvelles couleurs lors de plans promotionnels pour la campagne à venir.

Avec la FIA abandonnant la règle qui empêche les pilotes de changer régulièrement de conception de leur casque, nous sommes sûrs de voir beaucoup de créativité au fil de l’année, en particulier de Danny Ric.

“Ces dernières années, j’ai eu plus de liberté avec la conception globale du casque, et quand j’ai regardé mon armoire où tous mes casques sont alignés, j’ai remarqué que tous les plus anciens avaient généralement la même apparence”, a déclaré Ricciardo.

«Donc, à l’avenir, je veux que chaque casque soit une œuvre d’art et chaque année, il représentera quelque chose de différent.

“J’ai de nouveau travaillé avec Nico de Ornamental Conifer, et je pense que c’est encore différent cette année. La base du casque est une sorte de style imprimé léopard, pas forcément évident dans ses couleurs mais avec l’utilisation de gris pastel et de fusain.

«Nous avons encore plus de couches appliquées sur le casque et cela contribue à donner plus de pop à certaines parties de celui-ci.

«Cette année, mon titre de casque est« décollé ».

«C’est une tendance similaire à celle des messages de l’an dernier, où il s’agit de ne pas se laisser prendre dans les mêmes vieux trucs et comment il est important de se retirer et de faire quelque chose par soi-même.

«J’adore tout le casque et il est difficile de distinguer un aspect. J’aime vraiment ce que Nico a fait sur le dessus du casque cette année, et nous avons remarqué que beaucoup de caméras embarquées l’année dernière ont attrapé beaucoup de rose sur le casque.

“Donc, cette année, Nico a créé un logo qui est visible pour les photos de la caméra embarquée, qui dit:” Souriez, vous êtes devant la caméra “, c’est assez plein d’esprit et drôle.”

