Daniel Ricciardo: F1 jouait avec le feu au GP d’Aus

Date publiée: 29 mars 2020

Daniel Ricciardo pense que la Formule 1 «jouait avec le feu» avant d’annuler le Grand Prix d’Australie d’ouverture de la saison.

Malgré l’escalade de la pandémie de coronavirus, la Formule 1 s’est toujours envolée pour Melbourne alors qu’elle tentait de démarrer la saison 2020.

Rapidement, bien que les plans aient commencé à se défaire après qu’un employé de McLaren se soit révélé positif pour le virus, et que la confusion régnait alors que la FIA restait complètement silencieuse, l’événement a été annulé quelques heures seulement avant le début du FP1, les fans faisant déjà la queue devant Albert Park.

Ricciardo est cependant soulagé que la décision d’annuler soit venue, affirmant que la série «jouait avec le feu».

“J’ai vraiment eu une vision de tunnel parce que Melbourne est une course très occupée et chaotique”, a-t-il déclaré à The Age.

«Je n’avais pas trop réfléchi à toute la situation corona, mais au fond, j’avais quelques inquiétudes. Nous jouions définitivement avec le feu.

«Vous commencez à rejouer chaque interaction que vous avez eue, à qui vous avez parlé, où vous étiez… c’était facile de devenir paranoïaque. Même quelques semaines plus tôt, nous étions tous à Barcelone au [pre-season] tests, il n’y avait pas de restrictions, généralement tout le monde a un rhume à cette époque de l’année en Europe… votre esprit vagabonde définitivement.

“Une fois que nous nous sommes rapprochés de la course et quand vous avez vu ce qui se passait avec d’autres sports comme la NBA, je pensais vraiment non, nous ne devrions absolument pas faire cela.”

Ricciardo était indirectement d’accord avec la frustration des fans face au manque de communication concernant ce qui se passait et quelles décisions étaient prises.

“De l’extérieur, c’est facile à dire [it could have been managed better], mais même à l’intérieur… Je serais naïf si je disais que je savais tout ce qui se passait parce que si peu d’entre nous le savaient », a-t-il déclaré.

«Nous étions tous déçus que cela n’ait pas eu lieu et c’était vraiment dommage pour tous ceux qui y travaillent, qui vont en tant que spectateur, pour ceux qui voulaient le regarder à la télévision, mais c’était à 100% le bon appel .

«Le dimanche, comme le jour de la course à Melbourne, était étrange parce que j’étais à la maison. C’était dimanche autour de l’heure de départ de la course et j’ai eu un moment où je me suis dit “mec, je devrais être dans une voiture de F1 en ce moment”… c’était nul. “

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et comme notre la page Facebook.