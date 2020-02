Daniel Ricciardo garde ses objectifs personnels pour 2020

Date publiée: 12 février 2020

Daniel Ricciardo n’est pas prêt à révéler ses objectifs personnels pour 2020, mais il se sent mieux préparé pour sa deuxième saison chez Renault.

Le pilote australien a terminé sa première année avec l’équipe P9 dans le championnat des pilotes, une place finale qui n’était certes pas ce qu’il avait en tête.

Mais après avoir aidé à dévoiler la RS20 qu’il pilotera cette année dans sa livrée spéciale de test, Ricciardo a déclaré qu’il était désormais plus intégré dans l’équipe.

Cela dit, ses objectifs personnels pour 2020 sont de rester avec lui pour l’instant.

“J’ai quelques objectifs personnels, mais en fin de compte, je veux quitter les week-ends de course en ayant l’impression d’avoir terminé la tâche à accomplir et de tout donner”, a-t-il déclaré sur Crash.net.

«Il va être important d’avoir appliqué toute mon attention et mes compétences, et de ne pas avoir emprunté la voie facile.

«J’ai hâte de mieux me fondre dans l’équipe grâce à une saison complète derrière nous – donc les choses vont être plus faciles dans ce sens. Une fois que je serai dans la voiture lors des tests de pré-saison à Barcelone, j’imagine que tout se passera bien.

«Je connais déjà mon ingénieur, quels sont les objectifs, sur quoi travailler et quelles sont les caractéristiques générales de la voiture, ce qui devrait signifier que nous pouvons prendre le départ.

“Tout cela signifie que je peux fournir des commentaires plus immédiats, et il sera donc plus facile de faire ces comparaisons entre le R.S.19 et le R.S.20.”

Pour 2020, Ricciardo a un nouveau coéquipier sous la forme d’Esteban Ocon et il attend du Français qu’il apporte une «dynamique positive».

“J’ai hâte de travailler avec Esteban – c’est toujours excitant d’entamer une saison avec un nouveau coéquipier”, a-t-il déclaré.

«C’est une chance de travailler avec un nouveau pilote et de développer cette chimie ensemble, et finalement de nous pousser mutuellement à être le meilleur possible.

«Je pense qu’Esteban apportera une dynamique positive; il est jeune et a faim. Il a raté une saison en Formule 1, donc je pense qu’il sera très désireux de bien faire. “

