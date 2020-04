Daniel Ricciardo: Je peux battre les meilleurs du monde

Date publiée: 7 avril 2020

Daniel Ricciardo est catégorique: personnellement, il a tout ce dont il a besoin pour se battre pour un titre mondial et gérer ce niveau de pression.

Le septuple vainqueur du Grand Prix a terminé deux fois troisième au classement, 2014 et 2016, les deux saisons avec Red Bull.

Cependant, aucune des deux années n’a été un véritable prétendant au titre jusqu’à la course finale avec Mercedes dominant le spectacle.

En 2014, il a terminé 146 points à la dérive du vainqueur du championnat Lewis Hamilton tandis qu’en 2016, il avait 129 points de retard sur Nico Rosberg.

Inquiet que ses années de lutte pour le titre le dépassent, Ricciardo a rejoint Renault début 2019, à la recherche de nouvelles opportunités avec une équipe constructeur.

Cela n’a pas encore eu lieu, même si Ricciardo est confiant qu’il est prêt à se battre chaque fois que Renault lui fait une voiture capable de le faire.

“J’ai l’impression que j’évolue en tant que pilote et en tant que personne, si je me battais pour le titre mondial aujourd’hui, je pense que j’ai tous les attributs et le sang-froid nécessaires pour gérer la pression”, a-t-il déclaré dans une interview. avec Rolling Stone.

«Depuis que j’étais jeune, j’étais un compétiteur. Je détestais perdre.

«Je suppose que je suis arrivé ici parce que j’aime la compétition et je crois en moi, que je peux battre les meilleurs du monde.

«J’essaie juste de me le prouver vraiment, et finalement un titre mondial me donnera cette preuve.

«Tant que je serai en forme et en bonne santé, je continuerai à le faire jusqu’à ce que je l’obtienne. C’est ce que je recherche. “

Ricciardo n’est pas né la dernière fois que l’Australie a célébré un champion du monde de Formule 1.

Le pays a eu deux champions des pilotes, Jack Brabham remportant le titre en 1959, 1960 et à nouveau en 1966 tandis qu’Alan Jones réussissait en 1980.

Ricciardo est né en 1989.

