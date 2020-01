Daniel Ricciardo: le marché des pilotes en 2021 pourrait provoquer un “ vrai bouleversement ”

Date publiée: 7 janvier 2020

Daniel Ricciardo prédit un «vrai bouleversement» en Formule 1 avec une multitude de pilotes sur des offres qui expirent actuellement à la fin de la saison 2020.

La refonte majeure à venir de la Formule 1 en 2021 a créé une réticence de la part des pilotes à s’engager dans des accords à long terme lorsqu’ils se dirigent effectivement vers l’inconnu l’année prochaine.

Charles Leclerc, Sergio Perez, Esteban Ocon et, plus récemment, Max Verstappen, sont actuellement les seuls pilotes qui ont des contrats en vigueur au-delà de la fin de la saison 2020, avec des joueurs comme Lewis Hamilton, Sebastian Vettel et Daniel Ricciardo tous potentiellement sur le marché.

Cela pourrait créer une “saison idiote” pour les âges et Ricciardo pense qu’un gros remaniement de pilotes pourrait être en cours au cours des 12 prochains mois.

“Je ne me suis pas engagé plus que la fin de l’année prochaine”, a déclaré Ricciardo au Sunday Times d’Australie.

“Ce n’est pas quelque chose de personnel, c’est juste que nous n’avons pas encore eu de discussion au-delà de 2020. C’est encore tôt.

«J’aimerais que 2020 se passe et je reste, c’est le scénario le plus simple et le plus heureux que je souhaite.

«Mais en ce qui concerne 2021 et que les chaises musicales, pour ainsi dire, je pense que la F1 pourrait être bouleversée.

“Presque tous les pilotes sont hors contrat, donc du point de vue des fans, je pense que ça va être assez excitant de voir comment tout cela se déroule.”

La première saison de Ricciardo avec Renault ne s’est pas particulièrement déroulée comme prévu, l’Australien terminant P9 au Championnat du monde des pilotes.

Alors qu’il entame sa deuxième saison avec l’équipe d’Enstone en 2020, Ricciardo a promis de mettre sa combinaison de course du Grand Prix d’Australie aux enchères pour aider à collecter des fonds pour les personnes touchées par les feux de brousse qui ont laissé une traînée de dévastation dans son pays d’origine ces dernières semaines.

