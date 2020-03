Daniel Ricciardo: le report de la règle de 2021 n’affectera pas les négociations contractuelles

Date publiée: 22 mars 2020

Daniel Ricciardo ne pense pas que le report des nouvelles règles qui ont été repoussées jusqu’en 2022 affectera les négociations contractuelles pour tout pilote.

Le sport devait mettre en place de nouvelles réglementations financières, sportives et techniques pour la campagne 2021, visant à rendre la série plus compétitive et financièrement durable.

Mais la saison 2020 n’ayant pas encore commencé en raison de la pandémie de coronavirus, ces changements ont été repoussés jusqu’en 2022.

Ricciardo rejoint Sebastian Vettel, Lewis Hamilton, Valtteri Bottas et Carlos Sainz en tant que grands noms qui sont hors contrat après 2020, mais il ne pense pas que le retard sur les nouvelles règles aura un impact sur les négociations contractuelles pour les pilotes.

“Tout va mal en ce moment et c’est difficile à dire, mais ma meilleure supposition est que les gens prendront les décisions qu’ils veulent indépendamment de la façon dont les choses ont changé”, a déclaré Ricciardo au journal australien The Age.

«J’ai du mal à croire que quiconque signerait un contrat d’un an simplement pour être un agent libre pour 22 en raison des risques encourus. À moins que vous ne soyez dans une situation unique, un an est normalement loin d’être idéal, donc j’imagine que tous les contrats signés à partir de maintenant seront transférés des anciens règlements aux nouveaux règlements qui arrivent maintenant pour ’22.

“Cela rend les choses intéressantes quand on considère que la plupart d’entre nous ne sont pas contractés après cette année à part Max [Verstappen] et Charles [Leclerc]. “

Ricciardo s’est dit surpris en apprenant que la nouvelle réglementation serait reportée jusqu’en 2022.

“Ma première pensée quand j’ai entendu la nouvelle a été la surprise qu’elle serait retardée, donc j’ai besoin de digérer davantage les choses avant de savoir ce que j’en pense d’autre”, a-t-il admis.

“Il y a tellement de choses en l’air en ce moment que tout semble possible.”

