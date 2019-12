Daniel Ricciardo: les performances de Renault nous ont laissé «nous gratter la tête»

Date publiée: 21 décembre 2019

Daniel Ricciardo dit que lui et Renault ont été parfois surpris et confus par les performances de l'équipe en 2019.

Malgré quelques sommets, comme une arrivée en P4 à Monza, ce fut une saison largement décevante pour l'équipe, avec eux grattant à P5 dans le Championnat des constructeurs, ayant espéré défier les trois grands avant le début de la saison.

"Je m'attendais à des bas, et je pense que dans n'importe quelle équipe, vous vous attendez à des bas parce que même si Mercedes a l'habitude de gagner, une quatrième place est un bas pour eux", a déclaré Ricciardo selon Motorsport.com.

«Le high était un peu en ligne – un top cinq, quoi que je sache. Mais les bas, parfois, nous étions comme nous gratter la tête. Comme, "nous ne devrions pas être aussi loin".

«Nous n'allons pas figurer parmi les cinq premiers, peut-être à chaque course, mais pour courir en P14 ou quelque chose du genre, nous pensions que nous en avions fini avec ça.

"C'était donc là qu'il y avait un peu plus, je suppose, de gratte-tête et la réalité de nous avons encore beaucoup de travail à faire."

Ricciardo a ensuite discuté de sa conduite en 2019 en particulier, affirmant qu'il a tiré diverses leçons de son combat au milieu de terrain qui «vous tient sur la pointe».

"Mais je pense que le plus important est de comprendre comment être parfait", a-t-il ajouté.

"Il est si facile de surmultiplier et d'essayer d'obtenir ce dixième supplémentaire, et vous finissez par perdre un dixième.

«Il essaie de rester calme. Vous essayez toujours de tirer le meilleur parti de la voiture, mais je pense [c'est] simplement être plus conscient de ce que fait un peu de surcharge.

«Surtout avec le milieu de terrain, la voiture n'est évidemment pas aussi bonne que les gars avant. Donc, si vous avez une glissière, je pense que vous perdez plus de temps et surchauffez les pneus et que vous semblez payer plus cher.

«Apprendre à être sensé et à essayer d'en tirer un peu plus, cela m'a probablement appris un peu de discipline sur tout le reste.

