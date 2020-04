Daniel Ricciardo: Max Verstappen ne se souciait de rien

Date publiée: 17 avril 2020

Daniel Ricciardo se souvient de sa première saison avec Max Verstappen en tant que coéquipier, affirmant que le Néerlandais “ne se souciait vraiment de rien”.

Promu à un siège Red Bull après la quatrième manche du Championnat du monde 2016, Verstappen a non seulement remporté la première victoire de Red Bull de la campagne, mais il l’a fait à ses débuts.

Parti quatrième sur la grille pour le GP d’Espagne, il a couru vers le drapeau à damier avec Ricciardo 44 secondes derrière à la quatrième place.

À seulement 18 ans, Verstappen est devenu le plus jeune vainqueur de F1, le plus jeune pilote à remporter un podium et le plus jeune à avoir mené un tour de Grand Prix.

Ricciardo estime que l’âge du Néerlandais a réellement joué en sa faveur.

“Je pense que c’était en grande partie son âge à l’époque, qui avait ses inconvénients avec un peu d’immaturité mais qui avait ses avantages”, a déclaré Ricciardo à Mark Howard lors du dernier épisode de son podcast The Howie Games.

“Il ne se souciait vraiment de rien, des gens agaçants ou des risques.

“C’était comme,” je vais juste aller là-bas et conduire ce truc aussi dur que possible “.

“Il ne comprenait probablement pas la responsabilité alors il a couru avec beaucoup de libre arbitre et cela a plutôt bien fonctionné pour lui une poignée de fois.

«Quand il a rejoint l’équipe, vraiment, dès le premier jour, il est juste sorti des stands et a vraiment mis la voiture en haleine et ne se souciait pas vraiment de protéger l’équipement ou quoi que ce soit.

«C’était juste 100 ou rien.

«C’était cool parce que la plupart du temps je m’y habituais. Et parfois, j’étais probablement un peu trop gentil aussi sur la voiture et sur des choses comme ça.

«Mais je pense que nous nous sommes certainement poussés un peu plus fort tout au long de cette année. C’était donc une bonne chose. »

Verstappen a depuis ajouté sept autres victoires à son décompte, une de plus que Ricciardo.

