Daniel Ricciardo «n’était pas à l’aise» de courir sans McLaren

Date publiée: 31 mars 2020

En contemplant un Grand Prix d’Australie sans McLaren sur la grille de départ, Daniel Ricciardo a révélé qu’il n’était pas «à l’aise» avec l’idée.

Le Grand Prix d’Australie d’ouverture de la Formule 1 a plongé dans le chaos à peine 12 heures avant le début des premiers essais lorsque McLaren a annoncé qu’un membre du personnel avait été testé positif pour le coronavirus.

Cela a conduit l’équipe à se retirer du grand prix, invoquant un «souci du devoir» pour toutes les personnes impliquées.

Les chefs d’équipe de Formule 1 ont rencontré les organisateurs du GP d’Australie et Liberty Media pour voter sur la poursuite ou non du week-end du Grand Prix.

Le vote initial était cependant à égalité, après que le patron de Mercedes Motorsport, Toto Wolff, eut parlé avec les patrons de Daimler en Allemagne, il a rapporté que son vote avait changé pour que d’autres fassent de même.

Les équipes ont voté pour ne pas courir à Melbourne, l’annonce venant juste deux heures avant le début du FP1.

Cela a mis fin à une nuit de confusion, non seulement pour les médias et les fans qui affluent sur le circuit, mais aussi pour les pilotes.

S’adressant à TalkSport, Ricciardo a expliqué que même s’il était initialement impatient d’entamer sa course à domicile, une fois McLaren retiré, il ne se sentait pas bien de courir avec seulement 18 voitures.

“C’était bizarre d’être là, et même jeudi, je me préparais à concourir ce week-end”, a-t-il expliqué.

«Mais je n’étais jamais certain que cela allait se produire; Je savais qu’il y avait un léger risque que tout cela se retire à la dernière minute.

«La bombe pour moi était vraiment quand je me suis couchée jeudi soir, et juste avant de m’endormir, j’ai vu que McLaren s’était retirée de la course, à cause de l’affaire au sein de leur équipe.

«Je suis ensuite resté debout pendant probablement encore trois heures en essayant de trouver un peu plus d’informations, mais je savais alors que nous n’allions pas courir sans grille complète.

«Pour être honnête, je n’étais plus à l’aise avec ça non plus; Je me disais «regardez, c’est la première course de la saison, soit nous y sommes tous, soit nous ne le sommes pas, c’est comme ça». »

À la suite de l’annulation du GP d’Australie, Bahreïn et le Vietnam ont été reportés, tout comme la Hollande, l’Espagne et l’Azerbaïdjan.

Monaco a été annulé, le Canada étant actuellement la première course du championnat de F1 2020.

