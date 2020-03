Daniel Ricciardo pour aborder les problèmes «plus intelligemment»

Date publiée: 31 mars 2020

L’année dernière, Daniel Ricciardo a marqué ses débuts chez Renault en envoyant à Cyril Abiteboul un «long e-mail» des choses que l’équipe pourrait faire mieux. Cette année, il prévoit d’adopter une approche plus «intelligente».

Ricciardo a rejoint Renault au début de la saison 2019, les deux parties espérant une nette amélioration des résultats de l’équipe.

Ce ne devait pas être le cas.

L’Aussie s’est qualifié 12e au Grand Prix d’Australie d’ouverture de la saison avant de s’embrouiller avec Sergio Perez au départ et de quitter la piste.

Ricciardo a heurté un divot qui lui a coûté son aile avant et a ensuite retiré la voiture en raison des dommages.

Après le Grand Prix, il a écrit au chef d’équipe Abiteboul un “long” e-mail énumérant les nombreuses choses qu’il pensait que Renault pourrait améliorer.

Cette année, il opte pour une approche plus diplomatique.

GPBlog le rapporte comme ayant déclaré au magazine F1 Racing: «Après Melbourne l’année dernière, je me souviens avoir envoyé à Cyril un assez long e-mail avec toute une liste de choses que nous pouvons faire mieux, mais cela ne va pas changer en un jour ou une semaine – nous devons mettre les choses en place.

«Cette année, je veux venir à la table avec un plan d’action – juste être un peu plus intelligent sur la façon dont je leur apporte des choses, et parfois prendre des mesures et des initiatives moi-même.»

Ricciardo a pesé sur l’objectif de Renault pour la quatrième place du championnat cette année.

La saison dernière, Renault a récolté 91 points, perdant le meilleur du reste face à McLaren qui a marqué 145 et a également remporté un podium.

Ricciardo a ajouté: «Il est important de fixer des objectifs, mais vous devez être fluide et vous devez vous adapter – positif ou négatif.

«Les choses prennent du temps. Et je pense qu’avoir, disons, une évolution d’une voiture 2019 est le moyen le plus intelligent pour progresser.

“Tout le monde veut le miracle, mais nous ne sommes pas en mesure de le faire, de façon réaliste.

«Cela fait longtemps que l’équipe n’a pas gagné, donc cette formule doit être construite avec une base appropriée. J’ai confiance en ce processus; Je pense que c’est la façon la plus intelligente de le faire. “

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et aimez notre page Facebook.