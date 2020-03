Daniel Ricciardo prédit provisoirement le début de juillet pour la F1

Date publiée: 30 mars 2020

Daniel Ricciardo et Renault gardent l’espoir que la course de Formule 1 puisse commencer dès juillet.

Les huit premières courses initialement prévues dans le calendrier des courses de Formule 1 2020 ont été reportées ou annulées, mais les patrons prévoient toujours de se réorganiser afin qu’une saison de 15 à 18 courses puisse être terminée.

Il y a des plans et des discussions, mais malheureusement rien de concret sur les plans de la Formule 1 pour cette année. Ricciardo, cependant, garde les doigts croisés pour dire qu’un début de saison n’est pas trop loin.

“Je suis resté en contact avec l’équipe et nous essayons juste de comprendre ce qui se passe”, a déclaré Ricciardo à talkSPORT. «Je suis également conscient que personne ne détient encore vraiment ce virus.

“Nous prévoyons que peut-être juillet nous commencerons, mais, vraiment, qui sait?”

Dans l’état actuel des choses, le Canada est légèrement crayonné pour l’ouverture de la saison 2020 et Ricciardo pense que c’est une piste digne d’ouvrir une nouvelle campagne.

«Je veux dire que la réponse fantastique est Melbourne – j’adorerais que ça commence à la maison – mais sachant ce que je sais pour le moment, je ne pense pas que Montréal a encore été annulée et c’est la prochaine sur la liste», il ajouta.

«J’aime Montréal comme ville et circuit; c’est l’un de mes Grands Prix préférés.

“Donc, si nous pouvions commencer par là, cela ferait ma journée.”

Bien qu’une date de départ officielle ne soit pas connue, Ricciardo reste confiant que ce sera «le plus tôt possible» lorsque nous reprendrons la course.

“Du point de vue des équipes, il y a toujours l’ennui de savoir quand nous allons y aller”, a-t-il ajouté.

«Ce que je vois dans les nouvelles, c’est que la plupart des endroits ont pris les mesures dont ils ont besoin – avec des verrouillages et ne pas quitter votre maison – donc je pense que plus tôt tout le monde commence à la contenir, ce devrait être la bonne direction pour enfin dire au revoir à ce virus.

«Cela me donne confiance que tôt ou tard nous le verrons s’éteindre, mais pour l’instant, d’un point de vue de la course, je veux juste faire de la course.

«Évidemment, Melbourne a été une déception de ne pas se produire, mais je veux certainement le faire lorsque la santé des gens sera de retour où elle devrait être. Telle est la priorité. »

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et aimez notre page Facebook.