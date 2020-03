Daniel Ricciardo: RS20 a besoin de plus d’adhérence et d’appui

Date publiée: 7 mars 2020

Daniel Ricciardo pense que le RS20 de Renault est une amélioration par rapport à la saison dernière, mais a besoin de plus de “grip” et “d’appui”.

Ricciardo a mis le challenger 2020 de Renault à l’épreuve le dernier jour des tests de pré-saison, en utilisant les pneus C5 les plus doux pour établir le troisième temps le plus rapide.

S’il ne voulait pas se laisser trop emporter, il a dit que la RS20 était une amélioration des efforts de l’année dernière, mais par rapport aux meilleures équipes, Renault manquait encore d’adhérence et d’appui.

Comme cité par Crash.net, il a déclaré: «Je pense que nous avons amélioré l’équilibre général de notre voiture, et je pense que l’arrière est maintenant meilleur.

«Nous avons pu sortir un peu plus du coin, donc ce sont des améliorations. Jusqu’à présent, la fiabilité et les trucs sont solides. C’est quelque chose que Renault plaidait vraiment pour cette année, et jusqu’ici tout va bien.

“Faiblesses de la voiture – regarder le tour de [Valtteri] Bottas la semaine dernière, et en général par rapport à la Mercedes par exemple, ils ont également beaucoup d’adhérence arrière avec l’avant.

«Avec l’avant, il semble qu’ils peuvent vraiment supporter beaucoup de vitesse dans les virages et être très agressifs en entrée. Et l’arrière est planté mais l’avant a également une bonne morsure. Nous avons donc besoin de plus d’adhérence et d’appuis. »

Alors que Renault a travaillé dur au cours de l’hiver pour remédier à ses faiblesses, Ricciardo pense que le Circuit de Barcelone-Catalunya où les tests de pré-saison ont eu lieu n’est pas le meilleur indicateur de leur position.

“Les individus sur la voiture construite cette année ont fait certaines choses pour y remédier”, a-t-il déclaré.

«Sans entrer dans les détails, il y a plus de débattements de suspension et des trucs comme ça pour aider sur certaines parties plus cahoteuses des circuits.

“Cette piste [Barcelona] vous n’avez pas vraiment d’indication car c’est très lisse et les bordures sont plates, donc vous devez aller à Melbourne et quelque chose de cahoteux et dur pour savoir si c’est mieux. “

