Daniel Ricciardo sur ce qu’il déteste le plus à propos de la F1

Date publiée: 5 février 2020

Daniel Ricciardo admet qu’il n’aime pas que la Formule 1 soit une «bataille technologique avec les constructeurs» et donc très dépendante de la voiture pour les pilotes.

L’Aussie est passé de Red Bull à Renault à la fin de la saison 2018 et, faisant un pas dans la grille, n’a même pas réussi à monter un podium lors de sa première année.

2019 a été une autre saison au cours de laquelle Mercedes, Ferrari et Red Bull ont dominé les podiums, bien que Toro Rosso en ait réussi deux tandis que McLaren a également fait partie des trois premiers.

Ricciardo admet que c’est une chose qu’il n’aime pas dans la Formule 1.

“C’est probablement la seule chose que je n’aime pas dans la profession que j’ai choisie”, a-t-il déclaré au Daily Show de Trevor Noah.

“Ce n’est pas comme le tennis où l’on ne peut que blâmer la raquette.

«Il y a beaucoup d’équipement; c’est très dépendant de l’équipement.

«Votre travail consiste à essayer de vous mettre dans la meilleure équipe pour vous donner le meilleur équipement. C’est comme une bataille technologique avec les fabricants. C’est fou.

«Mais monter sur la grille et il y a 20 pilotes, c’est évidemment une réussite en soi. Mais vous voulez évidemment être le meilleur et vous hisser au sommet. »

Mais, cela dit, l’heureux Australien estime qu’il fait toujours son travail de «rêve».

«Je fais le travail de mes rêves, et il faut parfois le rappeler.

Vous devenez si compétitif et parfois tellement pris au piège que vous oubliez un peu de perspective.

“Je voyage dans le monde pour conduire des voitures en rond, ce qui est assez génial – il y a des virages ici et là.”

L’apparition de Ricciardo dans The Daily Show, un des meilleurs talk-shows en Amérique, était sa première avec le joueur de 30 ans disant qu’il pensait que la série Netflix «Drive to Survive» avait beaucoup fait pour rehausser le profil de la F1 en Amérique.

«Je pense vraiment que la F1 devient de plus en plus une chose ici aux États-Unis. Drive to Survive l’a mis sur la carte », a déclaré Ricciardo.

«Je passe un peu de temps aux États-Unis, et jusqu’à il y a un an, personne ne me disait vraiment« bonjour »- pas mal, mais ils ne me reconnaîtraient pas comme pilote de F1.

“Et maintenant, c’est tout:” Nous vous avons vu sur Netflix, c’était génial, Drive to Survive. “Nous portons des casques, donc peu de gens peuvent voir nos visages la plupart du temps.

“Mettre un nom sur un nom, ça a aidé.”

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et comme notre la page Facebook.