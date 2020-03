Daniel Ricciardo «tue tranquillement avec un sourire»

Date publiée: 5 mars 2020

Daniel Ricciardo admet qu’il utilise son personnage de Mr Nice Guy pour attaquer ses rivaux sur la bonne voie.

Ricciardo est entré en Formule 1 en 2011 avec HRT avec un grand sourire aux lèvres.

Après six mois avec la tenue de backmarker, il a rejoint Toro Rosso puis l’équipe senior Red Bull Racing.

Au volant de Red Bull en 2014, il a non seulement dû affronter un quadruple champion du monde à Sebastian Vettel, mais aussi se battre pour des victoires en course pour la première fois de sa carrière.

“Au début, je pensais que d’autres concurrents profiteraient de moi d’être le bon gars”, a-t-il déclaré dans une interview à Will Buxton pour le site officiel de F1.

“Surtout quand je suis entré en F1, c’était comme:” Il est trop gentil, nous allons l’intimider sur la piste “et je pense qu’ils l’ont fait pendant les six premiers mois.

«Je sentais que ça allait être une réputation qui allait rester avec moi à moins que je ne m’adapte rapidement.

“Ensuite, c’était vraiment en 2014 quand j’ai senti que tout le monde disait encore:” Il a une voiture rapide maintenant mais il est toujours doux au toucher “et je pourrais jouer avec ça et les surprendre sur la bonne voie.

«C’est là que ces mannequins dépassent, ces fentes, je sens que j’ai vraiment pris tout le monde par surprise et c’était très puissant pour moi.

“Je sais de quoi je suis capable.

“Je sais même que je souris, mais je tue doucement avec un sourire. C’est bon.”

Avec sept victoires en course, 29 podiums et trois pole positions, l’Australien a un record dont beaucoup de pilotes ne peuvent que rêver.

Mais ce qu’il n’a pas, c’est un titre mondial.

Âgé de 30 ans l’an dernier, le pilote Renault admet qu’il en avait espéré un, voire trois, avant d’atteindre ce cap.

«C’est ce que je visais certainement, mais si je suis vraiment honnête avec vous, après mon année en 2014, si je regarde 2020, je m’attendais à un ou trois titres mondiaux.

«À partir de 2014, je ne suis certainement pas surpris, si quoi que ce soit, je suis un peu déçu.

“Mais en 2011, pour me mettre ici et pour connaître l’impact que j’ai eu dans le sport et où je me suis mis, alors c’est sûr que je suis heureux, je suis fier.

“Mais je n’y suis pas encore et je n’ai pas fini.”

