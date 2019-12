Daniel Ricciardo veut plus qu'un salut de Abiteboul

Date publiée: 27 décembre 2019

Daniel Ricciardo a déclaré que son objectif pour 2020 était d'essayer de construire une meilleure chimie d'équipe chez Renault.

L'Aussie est arrivé chez Renault pour la saison 2019, passant de Red Bull, mais ce fut une campagne décevante car ils ont fini en P5 au Championnat des constructeurs, tandis que Ricciardo a été contraint de se contenter de P9 au classement des pilotes.

Et il pense que Renault bénéficierait de quelques exercices de renforcement du moral, disant que parfois tout ce qu'il obtient est un «salut» du directeur de l'équipe Cyril Abiteboul le week-end de course.

«Pour l'année prochaine, j'ai quelques idées de choses que je peux faire plus ou mieux. J'ai l'impression de bien m'être intégré dans l'équipe cette année, mais je regarde en arrière et je suis comme si je pouvais faire plus », a déclaré Ricciardo, cité par Crash.net.

«Je veux avoir un peu plus de présence avant le début de la saison, avant les tests, mais aussi avoir quelques idées de choses que nous pouvons faire ensemble en équipe pour nous faire entrer dans la saison – pas seulement techniquement, mais en tant qu'unité d'équipe, je veux arriver à Barcelone avec le sentiment que nous avons pris de l'élan avant même le début de la saison.

«Même des trucs sur le moral de l'équipe, appelez ça du team building et quelques activités. Plus important encore, passer du temps avec l'équipe, même loin de la piste.

«Sur la piste, même avec Cyril [Abiteboul], il est parfois« bonjour »et c'est tout ce que vous obtenez ce week-end parce que nous sommes occupés. Vous n’avez donc pas toujours du temps de bonne qualité sur le circuit.

«Je pense que pour faire passer cette relation au niveau supérieur, prendre du temps hors de la piste est une bonne chose. Juste avoir ce sentiment, même pour les gars, s’ils se connaissent un peu plus, ils voudront travailler un peu plus dur les uns pour les autres et faire de bonnes choses. »

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et comme notre la page Facebook.