Daniil Kvyat: le déménagement à Saint-Pétersbourg serait méga

Date publiée: 8 avril 2020

Daniil Kvyat pense que l’échange du Grand Prix de Russie de Sotchi à Saint-Pétersbourg serait «méga» et serait également meilleur pour les fans.

Sotchi fait partie du cirque de Formule 1 depuis 2014, la piste faisant usage de la station balnéaire de la mer Noire qui a accueilli les Jeux olympiques d’hiver de 2014.

Le circuit n’a pas encore enduré les pilotes ou les fans et est souvent critiqué pour ses courses ennuyeuses.

Il est cependant question de déplacer le grand prix à Saint-Pétersbourg.

Le circuit d’Igora Drive est présenté comme un lieu possible et est situé à 54 kilomètres de Saint-Pétersbourg.

Un pilote qui soutient le mouvement est Kyvat d’AlphaTauri, qui est également le seul pilote russe sur la grille 2020.

. le cite comme ayant dit à Sky: «Oui, je dirais très excité.

“Si cela arrive, ça va être méga.

“Je pense que Sotchi est toujours très bien, mais si vous allez à Saint-Pétersbourg, j’ai toujours dit que nous serions plus proches de l’Europe et que plus de gens des pays scandinaves pourraient se joindre à nous.

“Et ça va être cool.

“Cela va rapprocher, je pense, la Russie du monde des courses.”

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et aimez notre page Facebook.