Daniil Kvyat prend AT01 d’AlphaTauri pour un tour autour de Misano

Date publiée: 15 février 2020

Vendredi, après le lancement de l’AT01, l’action s’est poursuivie pour AlphaTauri alors que l’équipe organisait son shakedown officiel à Misano.

L’équipe anciennement connue sous le nom de Toro Rosso était toujours présente sur la grille de Formule 1 de 2006 à 2019, mais pour 2020, l’équipe appartenant à Red Bull a été renommée AlphaTauri pour refléter la marque de vêtements de la société autrichienne sous le même nom.

S’éloignant des bleus et violets traditionnels, AlphaTauri a adopté une livrée contrastée claire / sombre assez élégante, et il est sûr de dire qu’il avait l’air encore mieux en sortant du garage.

Entrer dans la nouvelle ère 👊

L’AT01 fait ses premiers tours 🙌 # F1 # AlphaTauriF1 pic.twitter.com/G7mqOU9uU9

– Scuderia AlphaTauri (@ AlphaTauriF1) 15 février 2020

Daniil Kvyat est le pilote qui a fait l’honneur de conduire l’AlphaTauri sur la piste pour la première fois.

S’exprimant sur le site Web de F1 lors du lancement officiel de l’AT01 à propos du shakedown, il a déclaré: “La nouvelle livrée est plus pour les spectateurs, il est important que les spectateurs l’aiment si tout le monde l’apprécie et ce sera une bonne chose pour les fans.

«Il est important que la voiture soit à la fois belle et rapide et si elle est rapide ou non, nous commencerons en partie à obtenir des réponses de Barcelone, demain pour la première fois le matin je la sors pour un tour à Misano.

“Des moments passionnants! Je n’ai pas conduit de F1 depuis Abu Dhabi, donc j’ai un peu faim. “

Alors que les jours de tournage ne sont vraiment qu’une chance pour les équipes de montrer leurs nouvelles voitures sur la bonne voie pour la première fois et de corriger les bugs immédiats, Kvyat pense qu’ils offrent encore un temps de fonctionnement important pour vérifier que tous les fondamentaux de la nouvelle voiture sont en état de marche .

«C’est important, pour moi personnellement, je vérifie la position de la voiture, la sensation du siège à l’intérieur de la voiture, la sensation du cockpit, si la voiture freine, accélère, si elle tourne à gauche quand je tourne à gauche, si elle tourne à droite quand je tourne à droite ,” il a dit.

“Donc, nous vérifions ces choses et si nous cochons toutes les cases, nous pouvons aller à Barcelone.”

Pour cette année, les tests de pré-saison sont passés de huit jours à six, et Kvyat a plaisanté en disant qu’il n’y aura bientôt plus de tests et que tout le monde passera du «simulateur directement à la course».

“Je pense que bientôt nous passerons directement du simulateur à la course”, a-t-il déclaré avec un sourire.

«Je ne suis pas un grand fan de cela honnêtement, j’espère que nous aurons plus de tests à l’avenir, mais c’est comme ça et nous devrons simplement être plus compacts avec nos tests et essayer d’adapter autant de choses utiles que possible dans ces six jours.

“Pour être honnête, car la réglementation est restée assez cohérente, je ne m’attends pas à ce que ce soit un gros problème.”

