Daniil Kvyat, un «exemple vivant» pour Pierre Gasly de la reprise de Red Bull

Date publiée: 12 janvier 2020

Daniil Kvyat se considère comme un «exemple vivant» pour son coéquipier d’AlphaTauri Pierre Gasly qu’un pilote peut récupérer dans le cadre du programme Red Bull.

Après des séjours avec Toro Rosso et Red Bull, Kvyat a été retiré du programme Red Bull en 2017 et a passé 2018 en tant que pilote de simulateur avec Ferrari.

Le Russe serait rappelé dans le Red Bull pour 2019, mais pour courir à nouveau pour Toro Rosso, et bien qu’il ait commencé la saison aux côtés de la recrue Alex Albon, il l’a terminée avec Pierre Gasly comme coéquipier.

Gasly a connu un premier semestre torride à la suite de sa promotion au sein de Red Bull, ce qui lui a valu d’être rétrogradé à Toro Rosso pendant les vacances d’été.

Mais le Français avait l’air rajeuni après son retour en tenue junior, et Kvyat pense qu’il lui sert d ‘«exemple vivant» qu’un pilote peut changer de carrière dans le cadre du programme Red Bull.

“Je pense que presque tous ceux qui sont passés par cette équipe ont été très talentueux”, a déclaré Kvyat à Motorsport.com.

«Certains n’ont pas eu de chance avec le timing, comme dans mon cas chez Red Bull Racing, ce n’était pas le meilleur timing pour être dans l’équipe. Je ne veux vraiment pas parler pour Pierre, ce qui lui est arrivé à Red Bull, ce ne serait pas bien.

“Mais maintenant, bien sûr, tout va bien. Il a passé moins de temps chez Red Bull, et il a devant lui un exemple vivant que tout est possible, même si vous êtes renvoyé de Red Bull. C’est bien qu’ils nous donnent une deuxième chance à nous deux, je pense. »

En l’absence de pilotes juniors appropriés dans l’attente, Red Bull n’avait d’autre choix que de rester avec Gasly et Kvyat pour 2020, donnant à AlphaTauri leur partenariat de pilotes le plus expérimenté à ce jour.

«Parfois, le timing fonctionne pour vous, parfois le timing fonctionne contre vous. En fin de compte, il s’agit d’essayer d’être patient et de faire votre travail, et d’être au bon endroit au bon moment », a déclaré Kvyat.

«Je ne veux pas trop réfléchir à ma situation actuelle ou à ma situation passée, c’est juste la façon dont cela s’est produit. Cela n’aurait pas pu arriver, mais c’est arrivé, et je suis plutôt content.

“Bien sûr, je suis toujours reconnaissant envers Red Bull. Ils ont été très durs avec moi, mais aussi très bons avec moi en même temps. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles je suis reconnaissant, et j’espère que la relation continue d’être très forte. “

Kvyat était prêt à ouvrir son année en marge en 2018, affirmant que cela avait changé sa façon de voir sa carrière en F1 et lui avait appris ce qui était vraiment une mauvaise situation.

“Je pense qu’une fois que vous voyez tout d’un point de vue différent, vous êtes peut-être en dehors du sport, et vous pensez:” OK, si jamais j’ai une chance, je lui donnerai plus d’amour et plus de passion “”, a-t-il dit. expliqué.

«Ensuite, au cours de l’année, vous devenez de plus en plus compétitif et vous en voulez toujours plus. C’est normal.

«Chaque fois que je passe une mauvaise journée, je me souviens de ces jours et je dis:« OK, chaque jour est une bonne journée, peu importe la déception de la course », etc. Bien sûr, ces moments ont certainement aidé, oui. »

