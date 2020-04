Daniil Kvyat veut plus de titres comme Zandvoort

Date publiée: 10 avril 2020

Daniil Kvyat est un grand fan de la nature “old-school” de Zandvoort, et estime que le calendrier F1 devrait comporter plus de pistes de ce genre.

Le circuit, lieu du Grand Prix des Pays-Bas, fait son retour dans le sport cette saison, absent depuis 1985.

Beaucoup ne savent pas si cela convient à la F1 moderne, mais Kvyat, qui a gagné là-bas lors de ses journées de Formule 3, l’attend néanmoins avec impatience.

«J’adore le circuit. C’était super. Je pense que c’était probablement très cool parce que c’est tellement démodé, c’était très amusant », a-t-il déclaré dans une interview Instagram avec Pirelli.

“C’est différent, tu sais. Nous avons besoin de pistes comme celle-ci maintenant, vraiment de ces tours à l’ancienne. »

L’une des principales préoccupations est que la piste ne fournira pas une énorme quantité de divertissements de course à roue ou de dépassement. Le pilote Toro Rosso admet que cela peut être un problème et est plus enthousiaste à l’idée de s’y qualifier.

“Nous devrons attendre et voir. En tout cas, les lignes droites étaient toujours assez courtes. Peut-être que le DRS aidera, je suis curieux de savoir ce qui sera possible », a-t-il ajouté.

«Je pense qu’ils ont maintenant adapté quelques petites choses pour répondre aux normes de sécurité modernes. Nous verrons à quoi cela ressemblera en Formule 1. Je pense toujours que les qualifications vont être vraiment cool. »

