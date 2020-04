Dans la Pitlane: la promenade va creuser

Ainsi, Toto Wolff étend sa toile d’investissements de l’araignée en acquérant une participation de 4,7% dans Aston Martin pour 37 millions de livres sterling, bien que celle-ci tombera juste en dessous d’un pour cent suite à une augmentation de droits.

Toto prétend que l’investissement est une décision personnelle, mais pourquoi investirait-il dans une entreprise aux antécédents financiers effroyables? Aston Martin a été à plusieurs reprises en faillite. Eh bien, cela peut être lié à l’arme secrète de Lawrence Stroll.

Si nous remontons le temps à la prise de contrôle de Force India par Stroll, les mots «Stroll» et «un consortium» vont de pair. Il a été affirmé au moment où Stroll investissait le plus gros montant et le consortium était un écran de fumée pour éviter l’accusation que l’achat visait uniquement à sécuriser un lecteur F1 pour son fils Lance et non un investissement commercial solide.

Le consortium porte le nom de Yew Tree Investments et comprend l’entrepreneur canadien Andre Desmarais, Jonathan Dudman de Monaco Sports and Management, le chef d’entreprise de mode John Idol, l’investisseur en télécommunications John McCaw Jr, l’expert financier Michael de Picciotto et le partenaire commercial de Stroll, Silas Chou.

Bien qu’ils aient une richesse accumulée de milliards, Chou et Stroll étant les plus riches à environ 2 milliards de dollars chacun, ils manquent tous de l’expertise requise pour la gestion réussie d’un constructeur automobile.

Donc, Stroll, le fabricant ultime de contrats, avait besoin d’une expertise supplémentaire et d’un poids financier indispensable si le consortium devait lancer une offre pour Aston Martin.

Un pas en avant oui, un autre milliardaire, mais adapté à une marque britannique emblématique non pas un autre Canadien, mais un seigneur du royaume dans un Anthony Paul Bamford, le baron Bamford. Président du constructeur du bâtiment JCB (célèbre pour ses creuseurs jaunes), sa richesse est estimée à 4,9 milliards de dollars, ce qui le rend plus riche que Stroll et Chou réunis.

Bamford est une tête d’essence confirmée et comme Stroll, il est collectionneur de Ferrari anciennes, dont deux 250 GTO. Il a également possédé la voiture de grand prix Mercedes-Benz W196 1954 pilotée par le quintuple champion du monde Juan Manuel Fangio.

JCB a également fabriqué la voiture Dieselmax, propulsée par deux moteurs JCB, c’était un véhicule à moteur diesel qui roulait à 328 mph, un nouveau record de vitesse au sol battant le record de vitesse au sol existant pour les véhicules diesel de plus de 90 mph.

Bamford possède le superyacht obligatoire du F1 Billionaire, le Virginia de 70 millions de dollars.

Le quotidien Daily Mail a jadis surnommé Bamford et sa femme le «couple le plus bling» de la Grande-Bretagne, affirmant que lorsqu’il s’agit de flasher l’argent – des amis fastueux (et légèrement effroyables), des fêtes luxueuses, des manoirs somptueux et plus de voitures que vous ne pouvez en compter – les Bamford’s. donner à Gatsby une allure positive en 2016.

Bamford peut correspondre à l’image du style de vie de la F1, mais il est un homme d’affaires sérieux et très prospère, souvent crédité d’être en avance sur son temps dans la planification stratégique de JCB, leur implication précoce en Chine en étant un excellent exemple.

De plus, ce n’est pas la première tentative de Bamford pour gagner une icône britannique car en 2006, il a essayé d’acheter Jaguar de Ford, mais s’est éloigné lorsque Ford a insisté pour que Land Rover doive faire partie de l’accord. Aussi étrange que vous auriez pensé que JCB et Land Rover étaient un bon choix, mais peut-être que Bamford en avait marre des véhicules industriels et voulait mettre la main sur quelque chose de plus excitant.

Fait intéressant, Ford a également déchargé Aston Martin qu’elle possédait à l’époque à Dave Richards, propriétaire de la société de sport automobile Prodrive et ses investisseurs koweïtiens. Prodrive a postulé pour une entrée en équipe de F1 en 2010 avec la marque de course Aston Martin, mais sans succès.

Avec Bamford et son chéquier à bord, le consortium de Stroll est devenu le deuxième actionnaire d’Aston Martin. Cela a conduit à l’annonce qu’Aston Martin conclurait un accord de cinq ans avec Racing Point à partir de 2021.

Je pense que Wolff a décidé de rejoindre le parti rassuré par l’engagement financier de Bamford et son sens des affaires. Wolff couvre ses paris et garde toutes les options ouvertes alors qu’il négocie son futur contrat quelque peu délicat avec Ola Källenius, président de Daimler.

Daimler, qui est actionnaire d’Aston Martin et leur plus grand fournisseur, semble à première vue assez détendu à propos de l’investissement de Toto. Il a été révélé dans le récent prospectus d’actions que Daimler a un droit de veto sur tout futur partenaire d’investissement et a choisi de ne pas bloquer l’achat de l’Autrichien.

Dans une tournure intéressante, Stroll et son consortium détiennent 20% d’Aston Martin, mais le principal actionnaire est la société de capital-investissement italienne Investindustrial.

L’année dernière, Investindustrial a acheté le constructeur britannique de voitures de sport Morgan Motor Company, peut-être qu’ils ont des plans pour Morgan F1 dirigé par un Toto Wolff!

N’oubliez pas que vous l’avez lu ici en premier.

Remarque: Garry Sloan est l’auteur des détails «Dans la voie des stands – F1 exposés» sur inthepitlane.com

Droit d’auteur © 2020 Garry Sloan

