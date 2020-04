Dans la Pitlane: voici les milliardaires

Zak Brown avait-il raison lorsqu’il a récemment averti que la Formule 1 pourrait perdre quatre équipes en raison de la crise actuelle qui sévit dans le sport?

Bien sûr, le sport est, selon les mots de Zak, «dans un état très fragile», mais je pense que son analyse était axée sur la participation continue des constructeurs automobiles. Le souci est que nous verrons un exode comme la crise financière de 2008 où la F1 a en effet perdu plusieurs manufactures.

Rien ne concentre plus l’esprit d’un PDG que leur valeur marchande et depuis le début de 2020, les statistiques rendent la lecture déprimante. Daimler a perdu 13,1 milliards de dollars, Honda 9 milliards et Renault 3 milliards alors oui, c’est un vrai problème.

Mais le plus gros problème sera l’approvisionnement en moteur. En raison du nombre d’équipes impliquées, la F1 aura besoin de Daimler pour continuer la production des groupes motopropulseurs haute performance Mercedes AMG en tant qu’entreprise autonome. Cela sera critique et pourrait nécessiter des engagements financiers de la part des acteurs sportifs.

Renault peut faire de même avec Mecachrome et ravitailler celui qui finira (plus tard) par reprendre le contrôle de son équipe.

Honda est problématique pour les équipes Red Bull et Alpha Turmeric mais avec un peu de comptabilité créative par Red Bull, des solutions peuvent être trouvées. N’oublions pas que dans le pire des cas, il existe des constructeurs de moteurs qui pourraient combler le vide, Cosworth en étant un exemple.

Les équipes elles-mêmes évolueront probablement au cours des prochains mois et s’adapteront à la nouvelle réalité de la F1 et c’est à ce moment-là que les milliardaires vont avancer.

Examinons les équipes individuellement et spéculons sur les résultats possibles.

Mercedes

Alors, Daimler va-t-il se retirer de la F1?

Le PDG de Daimler Ola Källenius affirme publiquement qu’ils sont là pour rester: «Participer à la Formule 1 est l’un des meilleurs retours sur investissement de l’ensemble du groupe Daimler. C’est un exercice qui coûte peu par rapport aux milliards de valeur marketing qui sont générés. »

Cela pourrait bien être une toute autre affaire en privé et Daimler pourrait choquer le monde de la F1 en annonçant son retrait du sport.

Eh bien, faites un pas vers Sir Jim Ratcliffe, l’homme le plus riche de Grande-Bretagne avec une fortune de 21 milliards de livres sterling et son groupe Ineos. Ratcliffe est déjà devenu un «partenaire principal» de Mercedes avec un investissement de 100 millions de livres sterling ainsi qu’un lien d’expertise sur 5 ans.

Je pense que le plan de match de Ratcliffe a toujours été d’acheter l’équipe, car cela correspond parfaitement à son empire pétrochimique et offre des synergies en matière d’expertise technique, sans parler de la petite question des carburants propres. Covid-19 vient d’accélérer le processus et la seule question qui reste est-il de le faire avec Toto toujours à bord?

Ferrari

Bien que Ferrari, le soi-disant cœur et l’âme de la F1, appartient aux huit plus grands constructeurs automobiles mondiaux Fiat Chrysler Automobiles, la puissance derrière Fiat est John Elkann, un industriel américano-italien. Il était l’héritier élu de son grand-père Gianni Agnelli, le fondateur de Fiat. Elkann préside et contrôle la société et il est le président-directeur général d’Exor, la société holding contrôlée par la famille Agnelli qui détient une participation majoritaire dans Ferrari.

Voici le fait simple, tant que Ferrari produit des voitures de route, l’équipe de F1 est là pour rester.

La F1 a peut-être besoin de Ferrari, mais aussi sûr que le soleil se lève le matin, Ferrari a besoin de la F1 autant, sinon plus.

Pourquoi?

Eh bien, selon les propres mots de Ferrari, dans les documents IPO publiés, ils déclarent: «La Formule 1 Racing nous permet de promouvoir et de commercialiser notre marque et notre technologie auprès d’un public mondial sans recourir aux activités publicitaires traditionnelles, préservant ainsi l’aura d’exclusivité autour de notre marque et limitant la les coûts de marketing que nous, en tant qu’entreprise opérant dans le secteur du luxe, engagerions autrement. »

Ce sport fournit – comme Ferrari le prétend lui-même – «un fort avantage marketing sur le marché des voitures de luxe et de performance».

Ferrari bénéficie également de la R&D développée par l’équipe de F1 pour améliorer ses voitures de route et accélérer le développement.

Donc, ignorez la menace constante de Ferrari de quitter le sport où ils ne vont nulle part. Si Ferrari manque d’argent, alors le géant du tabac Philip Morris International accumulera simplement plus d’argent de parrainage facilité par Louis Camilleri qui est le directeur général de Ferrari et attendra également le président de Phillip Morris International.

Red Bull et AlphaTauri

Tant que Red Bull peut résoudre le problème du moteur, je suis sûr qu’il continuera en F1. Le cœur de métier de Red Bull a sans aucun doute subi une baisse des ventes en raison de la fermeture de pubs et de clubs dans le monde entier, mais c’est une entreprise très rentable et bien financée. Son propriétaire, le milliardaire autrichien Dietrich Mateschitz, appréciera toujours l’exposition à la marque offerte par les équipes, et serait-il prêt à annuler les millions dépensés pour construire l’équipe en gagnant?

À son crédit, Mateschitz a annoncé que tous les employés du circuit Red Bull Ring seront payés en totalité pendant la crise, alors jetterait-il vraiment son équipe sous un bus à ce stade?

Un autre signe de son engagement en F1 est l’annonce récente que Red Bull essaie d’acquérir les droits de diffusion du sport sur son marché d’origine, l’Autriche.

Non, je pense que Red Bull est en sécurité entre les mains de la 53e personne la plus riche du monde.

McLaren

Espérons que la situation au sein de l’équipe de Zak soit simple. McLaren est détenue majoritairement par la société d’investissement Mumtalakat de la famille royale de Bahreïn et il s’agit d’un investissement stratégique à long terme d’un point de vue géopolitique et économique. Mumtakakat peut se permettre financièrement d’adopter une vision à long terme et restera en F1.

Renault

Il est difficile d’imaginer que Renault reste en F1 étant donné les nombreux défis de la société mère sur les plans financier et structurel. La dette de Renault a été rétrogradée la semaine dernière à un statut de «courrier indésirable» à la suite de résultats médiocres l’année dernière, alors que les bénéfices du groupe étaient presque anéantis. Il y a aussi les performances relativement médiocres sur la piste qui n’augurent rien de bon pour une implication plus poussée.

La solution pourrait revenir à un Alain Prost, qui en plus d’être une légende en France est également ambassadeur international de Renault. Prost pourrait persuader le milliardaire français Bernard Jean Étienne Arnault de rejoindre la grille de F1. Arnault est président-directeur général de LVMH Moët Hennessy, la plus grande entreprise de produits de luxe au monde. Certaines marques de LVMH conviendraient parfaitement – Tag Heuer Watches, Princess Yachts et Moet & Chandon pour n’en nommer que quelques-unes.

Arnault pourrait-il se permettre de s’impliquer face à la crise actuelle? Eh bien, il a été brièvement l’homme le plus riche du monde en décembre 2019. En outre, il possède les informations d’identification essentielles du milliardaire F1 avec oui, un super-yacht de 333 pieds appelé Symphony. Allez Alain, fais cet appel!

Racing Point

L’équipe appartient à un consortium d’investisseurs, mais l’actionnaire principal est Lawrence Stroll, un homme d’affaires milliardaire canadien et collectionneur de Ferrari vintage. Lawrence et ses copains se sont engagés à construire une nouvelle usine ultramoderne de 25 millions de livres sterling.

De plus, comme nous le savons tous, le consortium a acheté une participation majoritaire dans Aston Martin. Stroll et ses partenaires ont initialement injecté 55 millions de livres sterling et, en raison de la crise de Covid-19, 20 millions de livres sterling supplémentaires en financement d’urgence. Il y a un vieux dicton, «pour un sou pour une livre», donc je pense que cela s’applique à Stroll et à son consortium avec leurs poches profondes.

Alfa Romeo

L’équipe est Sauber Motorsport avec Alfa Romeo comme sponsor titre après avoir conclu un partenariat technique et commercial avec l’équipe. Sauber a été renommé début 2019 en Alfa Romeo racing.

Sauber a été acheté à l’homme d’affaires suisse Peter Sauber en 2016 par la société d’investissement suisse Longbow Finance S.A.Le mystérieux Longbow Finance a pour président un Raymond J.Baer et Longbow n’est qu’un des nombreux conseils d’administration sur lesquels Baer siège. Bloomberg, le profil de la société financière, de logiciels, de données et de médias sur Baer, ​​dépeint très clairement un homme socialement et professionnellement connecté à tout le monde – et à toutes les entreprises – à connaître en Suisse. Cette personne «est connectée à 14 membres du conseil d’administration de trois organisations différentes dans quatre secteurs différents»,

Baer a eu des liens avec le regretté milliardaire propriétaire de Tetra Pak, Hans Rausing, qui a par coïncidence parrainé le pilote suédois Marcus Ericsson – qui a peut-être joué un rôle déterminant dans l’achat par Longbow de Sauber – petit monde, F1.

Dans l’état actuel des choses, rien n’indique que Longbow ne soit pas engagé dans la F1 et dans le monde secret des affaires suisses, je suis certain que Baer aura accès à tous les capitaux dont l’équipe a besoin.

Haas

Je pense que Haas sera vendu; l’équipe appartient à l’homme d’affaires américain Gene Haas. Dans une interview exclusive avec Autosport avant la crise des coronavirus, Haas a déclaré qu’il jonglait avec les investissements nécessaires pour rester en F1 contre sa fortune compétitive.

“J’attends juste de voir comment cette saison commencera”, a-t-il déclaré lorsqu’on lui a demandé quelles étaient ses pensées pour l’avenir. Si cela commence fort, il y a peut-être une possibilité que nous puissions continuer. “

“Mais si nous avons une autre mauvaise année, ce ne serait pas si favorable.”

Compte tenu de la situation actuelle, il est peut-être temps pour Haas de s’éloigner.

Le prétendant le plus probable est l’Arabie saoudite sous la forme de leur fonds d’investissement public. L’Arabie saoudite a déjà annoncé son intention d’accueillir une course sur son nouveau circuit à Qiddiya.

De plus, la société d’État Saudi Aramco – la première société mondiale intégrée d’énergie et de produits chimiques – a récemment signé un accord de parrainage mondial à long terme avec F1.

Le prince héritier Mohammed bin Salman bin Abdulaziz al-Saud pourrait prendre la tête de son petit voisin Bahreïn, qui bien sûr organise un GP et possède une équipe.

N’importe quelle preuve? Eh bien, lors de la scission acrimonieuse de l’année dernière avec William Storey, le propriétaire de son sponsor en titre Rich Energy, Storey dans une photo de séparation, a déclaré sur Twitter: “Nous souhaitons à Haas la meilleure des chances dans les négociations de vente de l’équipe à des investisseurs saoudiens”.

Le patron de l’équipe Haas, Steiner, a répondu lors du GP de Russie 2019: “Je ne sais vraiment pas quoi dire, sauf que je souhaite également bonne chance aux investisseurs, car je ne les connais pas.”

«Haas n’est pas à vendre. C’est l’un des tweets habituels d’eux (Rich Energy) et je préfère ne pas y entrer. Ce n’est pas notre style », a-t-il ajouté.

Peut-être que Steiner ne les connaît pas, mais Gene Haas le sait probablement!

Williams

Malheureusement, ce n’est un secret pour personne que la majorité de l’équipe détenue par Sir Frank Williams (51,3%) est en difficulté financière.

Williams représente tout ce qui est bon en F1 – dirigée par la fille de Franks, Claire, c’est une organisation avec la course automobile en son cœur. Williams a conservé la valeur fondamentale d’être un constructeur et refuse de devenir une équipe «B» dans le moule de Haas.

Néanmoins, les temps ont été difficiles sur et en dehors de la piste ces dernières années, Williams ayant vendu une partie de l’argent de la famille sous la forme de Williams Advanced Engineering à la fin de l’année dernière.

Williams vient d’annoncer un prêt de Michael Latifi, milliardaire canadien et père du pilote nouvellement signé Nicholas par le biais de sa société de course Latrus. Le prêt est garanti par le contrat de l’équipe de course en F1 et couvre également 112 voitures historiques. On pourrait dire que Latifi sécurise la route pour son fils, ce que Lawrence Stroll a fait à Williams à hauteur de 80 millions de dollars, mais je ne pense pas.

Latifi a le goût de la propriété de l’équipe avec sa participation de 10% dans l’équipe McLaren et c’est très probablement une décision préventive de prendre le contrôle de Williams. Pourquoi bouger si vite? Eh bien, à part Williams, le besoin d’argent comptant Latifi ne sera que trop conscient d’une éventuelle adversité dans un Sylvan Adams, oui vous l’avez deviné, un autre milliardaire canadien.

Adams soutient Roy Nissany, le nouveau pilote d’essai de Williams, et souhaite voir Nissany accélérer pour devenir pilote de F1 en 2021. Adams a déclaré: «Bien sûr, il a quelques obstacles à accomplir avant de pouvoir être sélectionné pour être l’un des les deux pilotes », mais l’achat de l’équipe permettrait certainement à son homme de surmonter ces obstacles!

Latifi s’est placé en pole position si la situation de Williams se détériore, mais il voudra peut-être regarder par-dessus son épaule au cas où Toto Wolff retournerait après Mercedes sur son ancien terrain de chasse.

Ainsi, les dix équipes de F1 que je prédis survivront et relèveront les nouveaux défis après Covid-19. Nous assistons peut-être au début de l’ère du milliardaire, tout comme nous avons vu l’ère des «garagistes» dans les années 1960 avec Ken Tyrell, Colin Chapman, Frank Williams, Ron Dennis, Eddie Jordon et sans oublier le premier milliardaire Bernie Ecclestone.

Remarque: Garry Sloan est l’auteur des détails «Dans la voie des stands – F1 exposés» sur inthepitlane.com

Droit d’auteur © 2020 Garry Sloan

