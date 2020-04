Dans le Pitlane: Et si Flavio avait pris le relais?

Ainsi, il a récemment été annoncé que Flavio Briatore crée un parti politique appelé Il Movimento del Fare qui se traduit librement par «Le parti des faiseurs». Pour Briatore, entrer dans le monde de la politique italienne n’est pas une surprise étant donné ses compétences et ego. Avec la montée en puissance des dirigeants et des partis populistes, le moment pourrait être ponctuel – le temps le dira.

Mais je ne peux pas m’empêcher de penser “et si?”

Flavio a été expulsé de la F1 après l’incident honteux du «crash gate» lors du Grand Prix de Singapour en 2008. En quoi la Formule 1 pourrait-elle être différente aujourd’hui et à l’avenir s’il n’avait pas franchi la ligne d’arrivée? Peu importe ce que vous pensez du flamboyant Briatore et de son passé criminel pour fraude, vous ne pouvez pas nier qu’il a apporté du razzmatazz à la fête.

Briatore est un homme d’affaires intelligent et prospère à part entière et possède une expérience inégalée en Formule 1. Il s’agit d’un homme qui dirigeait les équipes Benetton et Renault F1, qui possédait ou détenait en partie les équipes Ligier et Minardi. Il dirigeait la société Supertec, fournissant des moteurs Renault construits par Mecachrome aux équipes Williams et BAR.

N’oublions pas qu’il est un éclaireur de talents et un gestionnaire de pilotes très réussi qui en trouve un Fernando Alonso et gère Mark Webber, Jarno Trulli, Nelson Piquet Jr. et Heikki Kovalainen pour n’en nommer que quelques-uns.

Mais l’aspect probablement le plus important était sa relation avec le supremo de F1 de tous les temps Bernie Ecclestone. On s’attendait à ce qu’Ecclestone ait toujours eu Briatore à l’esprit comme son successeur naturel. C’était un homme qu’Ecclestone connaissait intimement et qui possédait le club de football Queens Park Rangers ensemble depuis trois ans.

Comme Ecclestone, Briatore est un fabricant de transactions accompli et n’a jamais voulu que la F1 soit dirigée par un comité ou dans l’intérêt des grandes entreprises, que ce soit les constructeurs automobiles ou les sponsors commerciaux. Briatore était un critique franc de la F1 dès 1994 quand il déplorait le manque de divertissement en raison de l’accent mis sur le côté technique, ce qu’il a dit que les fans ne voulaient pas.

Si Briatore était resté en F1, aurait-il pris le relais d’Ecclestone et conservé l’implication des propriétaires de F1, le capital de CVC qui était toujours heureux de laisser Ecclestone diriger le spectacle pour eux aussi longtemps que l’argent roulait (ce qu’il a fait dans des charges de godet)? La F1 aurait-elle pu continuer d’évoluer sous la direction d’un fabricant et d’un showman charismatique et talentueux au profit de tous, y compris la pierre angulaire oubliée de la F1 des fans?

CVC a décidé de retirer de l’argent lorsque les choses se sont bien passées, et cela peut être dû en partie à l’âge d’Ecclestone et au manque d’héritier apparent. CVC a vendu à Liberty Media le géant américain en 2017, Liberty déclarant qu’il avait l’intention de rendre les voitures plus aptes à la course et d’améliorer les dépassements tout en mettant l’accent sur le conducteur. Liberty souhaitait également ramener le «showbusiness» en F1 ainsi qu’une forte présence à l’ère numérique. Tout ressemble exactement à ce que Briatore ne cesse de dire depuis des années.

Le jury est sur Liberty Media, mais voici une inquiétude: en 2018 au Grand Prix du Mexique, lorsque Lewis Hamilton était sur le point de décrocher son cinquième titre mondial et que l’excitation était palpable, le directeur général de Liberty Media, Chase Carey, a été interviewé sur la grille avant la course et ignorait combien de titres Hamilton avait remportés! Ce fut une confession stupéfiante et vous vous êtes demandé à quel point ces gars sont intéressés par la F1 ou sont-ils juste là pour l’argent? Peut-être que je suis un peu dur, mais pourriez-vous imaginer que Briatore soit dans cette position? Non, vous ne le penseriez pas.

