Dans The Pitlane: Mexican Standoff

Le Grand Prix du Mexique pourrait-il devenir une victime permanente en raison de la pandémie de COVID-19?

La course de Formule 1 a lieu à l’Autodromo Hermanos Rodríguez de Mexico et le circuit appartient au gouvernement de la ville.

Mexico, qui abrite 20% de la population mexicaine, est malheureusement l’une des villes les plus congestionnées de la planète. Dès les années 90, les Nations Unies ont déclaré que le ciel était le plus pollué de la planète et Mexico la ville la plus dangereuse au monde pour les enfants en termes de pollution de l’air.

Donc, pour de nombreux observateurs, ce fut une surprise que la course aux émissions de carbone et aux combustibles fossiles soit redevenue un événement en 2015.

Puis en 2019, le politicien de gauche Andres Manuel Lopez Obrador a été élu président promettant d’atteindre des taux de croissance de 4% par an. Cela a rapidement été mis en doute car, au début de 2019, l’économie mexicaine est entrée dans une légère récession, encourageant Obrador à affirmer que les régions les plus pauvres du Mexique ont davantage profité de ses politiques.

Obrador, un critique franc du privilège, est donc passé à l’offensive et a annulé la construction du nouvel aéroport de Mexico, économisant environ 5,2 milliards de dollars.

Inquiétant pour la F1 – qui convainc les gouvernements du monde entier que le financement d’une course de F1 apporte des avantages touristiques – Obrador a également fermé l’office du tourisme.

En utilisant son personnage de «l’homme du peuple», il a annoncé qu’il cesserait de gaspiller des ressources afin de «transférer de l’argent aux gens afin qu’il y ait du développement, du travail et du bien-être».

L’année dernière, il a utilisé 21 millions de dollars de fonds fédéraux généralement réservés à la course de Formule 1 sur un projet ferroviaire dans le sud pauvre du Mexique, ce qui a encore plus sonné l’alarme.

Maintenant, avec COVID-19, la situation devient sombre car le Mexique est le onzième producteur de pétrole et dans le monde et les revenus pétroliers génèrent encore plus de 10% des recettes d’exportation du Mexique et 30% des revenus intérieurs.

La demande de pétrole et de ses produits a chuté de près de 30% alors que les gouvernements du monde entier instaurent des restrictions. Le résultat est que le monde reste inondé d’approvisionnements en pétrole, mais les prix sont tombés à des creux historiques, faisant des ravages sur les finances du Mexique.

Même si les organisateurs de la course soutiennent que le Grand Prix rapporte le double du montant investi par le gouvernement, cela tombera sans aucun doute dans l’oreille d’un sourd.

Il y a donc une forte probabilité que le gouvernement mexicain cesse de financer la course, laissant les organisateurs OCESA une filiale de Corporación Interamericana de Entretenimiento (CIE) avec de graves problèmes.

Y a-t-il une solution?

Eh bien, j’espère que la personne la plus riche d’Amérique latine et la cinquième personne la plus riche du monde se mettront au jeu. Carlos Slim Helu, d’une valeur de 70 milliards de dollars et son fils sont bien connus dans le paddock en tant que sponsors de Sergio Perez.

Pourrait-il décider de sauver la situation?

Eh bien, Slim détient 40% de toutes les inscriptions à la Bourse mexicaine, ce qui équivaut à 6% du produit intérieur brut du Mexique.Il est donc dans son intérêt de stimuler l’économie mexicaine, en particulier le tourisme, et il y a également une fierté nationale à considérer.

Espérons que le Mexique restera sur le calendrier à partir de 2022 avec son riche héritage de course et ses magnifiques tribunes Foro Sol.

Oui, avant de demander, Slim possède le superyacht obligatoire des milliardaires F1, le 170 ft, 40 millions de dollars Ostar.

Remarque: Garry Sloan est l’auteur des détails «Dans la voie des stands – F1 exposés» sur inthepitlane.com

