Dans The Pitlane: Toto’s Jigsaw Puzzle

De retour en 2014, le fondateur de la Formule E, Alejandro Agag a approché Toto Wolff dans l’espoir de recruter Mercedes pour la série. Toto a refusé et a souligné à son avis que la Formule-E n’était pas assez différente pour attirer les fans.

Son autre préoccupation était le transfert des connaissances en ingénierie aux voitures de route. «Lorsque nous vendons des voitures, nous ne vendons pas 10 ingénieurs qui sont assis avec le conducteur, dit-il. Les premiers adoptants sont passés à la conscience de l’environnement, mais si vous voulez un grand mouvement de personnes, vous devez vous adresser au cœur. »

Remontez l’horloge à février 2018 et Toto a proclamé: «Je ne pensais pas que cela survivrait aux trois premières années, mais la Formule-E est une plateforme passionnante et contre toute attente, Alejandro et son équipe ont réussi à construire une série qui est intéressant pour beaucoup de gens. Il frappe clairement le Zeitgeist; les conseils d’administration des entreprises en parlent et ce que lui et son équipe ont fait est vraiment incroyable. »

C’est à ce moment que les événements commencent à devenir intéressants dans ce qui est peut-être le plan directeur de Toto.

Plus tard en 2018, l’une des équipes fondatrices de Formule E, Venturi Racing, appartenant à la vraie F1 au milliardaire monégasque Gildo Pastor, a nommé un nouveau directeur et actionnaire de l’équipe. Un pas en avant, Mme Susie Wolff, je suis sûr que Susie a été nommée au mérite, mais être marié à l’un des hommes les plus puissants du sport automobile a probablement aidé?

“Nous sommes tous derrière toi Toto”

Puis, en 2019, Venturi Racing a annoncé que son moteur, son système de refroidissement, son châssis arrière, sa suspension arrière, ses amortisseurs, ses logiciels, son électronique embarquée et ses faisceaux de câbles seraient tous achetés par oui nul autre que Mercedes.

Simultanément, Mercedes a décidé de rejoindre la série Formula-E pour la saison 2020 en déclarant: «Mercedes est entrée dans la mêlée afin qu’elle puisse« montrer qu’elle est un leader dans la technologie émergente ».

Est-ce que Toto se prépare à une prise de contrôle de la série Formula-E si ses ambitions de devenir le meilleur chien de F1 ne se concrétisent pas?

Fait intéressant, Toto a été occupé dans son ancien terrain de chasse à Williams, Mercedes prolongeant son contrat de moteur pour une nouvelle période de cinq ans à partir de 2021. Toto commentait à l’époque: «Williams est l’une des marques emblématiques de la Formule Un et nous, chez Mercedes, sommes fiers de les compter dans notre famille de sport automobile.

Ils ont récemment traversé des moments difficiles, mais cela n’a fait que démontrer leur résilience et leur force de caractère alors qu’ils se battent pour revenir à leur place sur la grille. Je suis certain que les perspectives pour les équipes indépendantes sont brillantes dans le cadre du règlement financier qui sera introduit à partir de 2021 et nous sommes ravis de poursuivre notre partenariat avec Williams dans cette nouvelle ère de notre sport. »

Vraiment Toto? Je me demande combien de temps avant qu’il ne joue pour Williams peut-être lorsque Daimler-Benz se retire de la F1 et Sir Jim Ratcliffe avec ses poches profondes le surenchère pour l’équipe Mercedes F1, encore une fois Toto travaille probablement toujours sur son plan B.

“Qui a dit que j’étais tellement occupé, je suis deux”

Ensuite, il y a l’épineux numéro de l’ancien copain de Toto, M. Lawrence Stroll, le propriétaire de Racing Point alias Aston Martin. L’un de ces deux gars sera finalement couronné roi car je soupçonne que les deux ont des plans très ambitieux. Lawrence évolue à un rythme assez soutenu avec des ressources financières plus importantes que Toto.

La dernière spéculation est que Toto devient le PDG d’Aston Martin, ce qu’il a nié. Je ne pense pas que cela va se produire car Toto, je le soupçonne, veut être son propre homme et est probablement fatigant de l’interférence de Daimler dans l’équipe Mercedes F1. Je crois que si l’offre existait, c’était une tentative de Lawrence de restreindre les plans de Toto maintenant et à l’avenir.

Vous voulez des preuves, étant donné l’état périlleux des finances de la F1 maintenant, nous sommes en crise combien de temps avant l’arrivée des vautours à Williams, sera-ce Wolff ou Stroll qui gagneront ce prix?

«Considérez-la comme une Aston Martin comme une voiture de fonction et non comme une Merc ennuyeuse»

Sur quelques notes de bas de page, le sponsor en titre de Williams, ROKiT, est également entré en Formule E et oui, vous l’avez deviné, vous avez de nouveau décidé de vous associer à Venturi Racing pour les trois prochaines années. Susie était auparavant un pilote Williams, donc peut-être eu l’aide de Claire Williams avec ROKiT ou peut-être que Toto a joué au hardball avec les deux équipes sur les offres de moteur.

En outre, Toto obtient peut-être des conseils sur la Formule-E non seulement de sa femme, mais d’un ancien employé, Nico Rosberg, qui détient 0,2% de la Formule-E!

Remarque: Garry Sloan est l’auteur des détails «Dans la voie des stands – F1 exposé» sur inthepitlane.com]

Droit d’auteur © 2020 Garry Sloan

