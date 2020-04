Dans The Pitlane: Y aurait-il de bonnes nouvelles de la chute de Liberty?

Alors que le monde est aux prises avec le coronavirus, de nombreuses spéculations ont été écrites sur les finances de Liberty Media. Personne ne connaît l’impact éventuel sur une grande ou petite entreprise et Liberty Media ne fait pas exception.

Les journalistes financiers ont souligné le niveau élevé de la dette de Liberty et la possibilité que les banquiers prennent le contrôle s’ils ne respectent pas les conditions de leur prêt.

Je pense que Liberty survivra pour deux raisons simples.

Premièrement, bien que l’agence de notation de crédit Moody’s ait changé les perspectives de la Formule 1 de négatives à positives, elle a fourni ces informations.

“La F1 dispose d’une forte liquidité et d’une base de coûts suffisamment flexible pour gérer une saison 2020 fortement restreinte, ce que Moody’s est susceptible de soutenir une annulation complète”,

Oui, l’évaluation de Moody est que Liberty survivrait même sans course en 2020.

Il a en outre ajouté: «Moody’s considère que la F1 est relativement bien placée pour se remettre de la crise post-coronavirus, soutenue par la nature de ses revenus contractuels, une franchise solide, une large base de fans et une conversion monétaire élevée.»

La deuxième raison est que si les banques forcent une certaine forme de vente d’incendie, elles mettent en danger la véritable valeur de Liberty qui est son contrat en tant que détenteur de droits commerciaux. Dans tous les cas, les prétendants potentiels peuvent choisir de se retenir et permettre à Liberty de devenir insolvable.

Pourquoi? Eh bien, en 2001, après un peu de négociation intelligente entre Ecclestone et Mosley, la FIA a vendu une licence de 100 ans aux propriétaires de CVC, alors partenaires en capital, pour un paiement initial de 313 millions de dollars et un dividende annuel.

Mosley a déclaré à l’époque: «Sur la totalité du contrat, et sur une base annuelle, la somme que nous avons acceptée représente des milliards de dollars. De ce point de vue, c’est une énorme somme d’argent. » De toute évidence, les mathématiques étaient son point fort!

Voici la torsion, la FIA peut résilier la licence si certaines des «filiales de F1 parties aux accords de 100 ans deviennent insolvables».

Ainsi, les banques et les actionnaires se retrouveraient avec la dette mais aucun actif à vendre pour récupérer leurs prêts ou leurs investissements. Tout soumissionnaire serait alors libre de négocier un prix très réduit avec la FIA.

Le jury peut être sur la propriété et la vision de Liberty pour la F1, mais ils ont investi massivement et méritent le droit de réussir ou du moins d’essayer.

Cela vaut la peine de se rappeler pendant les 11 années de possession de CVC, il considérait la F1 comme un gigantesque distributeur automatique de billets. Cela a été mieux résumé en 2016 par le directeur adjoint de l’équipe de Force India à l’époque, Bob Fernley, “Toutes leurs actions ont été prises pour extraire le plus d’argent possible du sport et en mettre le moins possible”.

Y aurait-il de bonnes nouvelles de la chute de Liberty?

En 2001, la FIA a utilisé le produit de la vente pour établir la Fondation FIA afin de financer la recherche sur la sécurité routière, l’impact environnemental de l’automobile et pour soutenir l’automobile durable.

Avec une aubaine inattendue cette fois-ci, ils pourraient investir l’argent dans la F1 elle-même après COVID-19 et aider à reconstruire la série pour que nous puissions tous en profiter à nouveau dans des temps meilleurs – désolé Liberty.

Remarque: Garry Sloan est l’auteur des détails «Dans la voie des stands – F1 exposés» sur inthepitlane.com

Droit d’auteur © 2020 Garry Sloan

