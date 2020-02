DAS était une nouvelle pour la F1, mais pas pour Valtteri Bottas

Date publiée: 22 février 2020

Valtteri Bottas a déclaré qu’il connaissait le nouveau système de direction à deux axes (DAS) de Mercedes depuis «près d’un an».

Le système de direction à deux axes (DAS) a soulevé de nombreux sourcils de haut en bas du paddock de Formule 1 après son lancement jeudi par Lewis Hamilton et les conversations à ce sujet ne se sont pas arrêtées depuis.

Les équipes ont été occupées à analyser ce volant mobile qui permet à Bottas et Hamilton d’ajuster l’angle de pincement du W11, mais il serait sage d’éviter d’y mettre trop d’efforts, la FIA interdisant déjà le système à partir de 2021.

Mais même si les équipes voulaient essayer de créer leur propre version du système, Bottas était clair que ce n’était pas un projet rapide à terminer, affirmant qu’il en avait entendu parler pour la première fois «il y a près d’un an».

«C’est très agréable d’être la seule équipe à utiliser ce type de système», a-t-il déclaré à Autosport.

«Je pense que cela en dit long sur les grands esprits de notre équipe.

“Ce n’est pas seulement une chose facile de commencer à créer et à concevoir, puis à le faire fonctionner tel qu’il est maintenant.

«Nous en apprenons encore sur le système et son potentiel, mais je pense que dans certaines circonstances, cela peut être vraiment bon.

«Cela sera montré plus tard dans l’année dans différentes conditions et pistes.

“Mais c’est assez impressionnant.”

Bottas utilise DAS (Dual Axis Steering) aujourd’hui! # F1Testing # F1 pic.twitter.com/mW1RWwizvR

– Eau rouge (@ Insidef1) 21 février 2020

Lorsqu’on lui a demandé depuis combien de temps il connaissait le projet DAS, Bottas a déclaré: «J’en suis conscient depuis assez longtemps. Ce n’est pas un projet rapide.

«Je pense que la première fois que j’ai entendu quelque chose à ce sujet, c’était il y a près d’un an ou quelque chose comme ça.»

Sebastian Vettel, de Ferrari, a déclaré que l’utilisation d’un système comme DAS reviendrait à «courir en tongs», mais Bottas a affirmé qu’il ne se sentait pas si naturel.

“Cela ne semble pas si étrange. Le système fonctionne simplement très bien », a-t-il confirmé.

“Il est assez solide et ne fait jamais rien de drôle, et vous ne déplacez la roue que si vous le souhaitez.

«Nous pourrions le simuler de différentes manières et l’essayer avec des outils de simulation avant de le faire fonctionner sur la voiture.

«Il n’y a pas eu vraiment de difficultés. Il est assez bien conçu et fabriqué, et il est simple à utiliser et il n’y a pas de problème fondamental. “

Mercedes a maintenu que le système était conforme à la réglementation F1, et Bottas a soutenu son équipe, affirmant qu’ils n’investiraient pas autant dans un projet qui pourrait être illégal.

“Je ne pense pas que notre équipe commencerait à fabriquer et à concevoir quelque chose qui, selon eux, serait banni”, a-t-il expliqué.

“Je pense que nous sommes assez à l’aise que cela soit dans les règles.

“Pour les autres équipes, c’est quelque chose à penser, et je suis sûr qu’ils évaluent tous si cela vaut la peine d’investir autant de temps et d’efforts pour essayer de le faire pour cette année ou non.

«Pour nous, c’était un assez gros projet, et ce serait assez difficile à copier. J’espère que nous pourrons avoir un avantage avec cela.

«Nous sommes en bonne position avec cela devant les autres équipes.»

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et comme notre la page Facebook.