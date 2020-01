Dates de pré-saison importantes pour la saison F1 2020

Date publiée: 20 janvier 2020

Dans moins d’un mois, les pilotes de Formule 1 arriveront sur le Circuit de Catalunya pour le début des tests de pré-saison 2020.

Cette année, les pilotes n’auront que six jours, probablement trois chacun, pour se familiariser avec leurs nouvelles machines et résoudre les bugs avant de se rendre en Australie pour la course d’ouverture de la campagne.

Avant cela, le cirque des relations publiques où tout le monde rêve de podiums et de victoires en course – autrement connu sous le nom de lancements de voitures.

Ferrari a été la première à annoncer ses plans de pré-saison avec son challenger 2020, qui sera piloté par Charles Leclerc et Sebastian Vettel, qui devrait être dévoilé à Maranello le 11 février.

Cela sera suivi le lendemain par le lancement de Renault avec Esteban Ocon de retour sur la grille aux côtés de Daniel Ricciardo.

McLaren présentera sa nouvelle voiture, la MCL35, le 13 après que Lando Norris ait renversé les grains avant l’annonce de l’équipe.

En ce qui concerne la Saint-Valentin, les fans de Mercedes peuvent s’attendre à tomber amoureux de la nouvelle W11, la voiture de l’équipe de Brackley qui espère un septième doublé successif.

Alpha Tauri, anciennement Toro Rosso, sera également lancé le 14.

Mais alors qu’au moins cinq des équipes organiseront certainement des dévoilements de pré-saison séparés, quelques-unes des autres devraient retirer les couvertures de leurs voitures dans la voie des stands de Barcelone le matin du 19.

Lancements de voitures

11 fév – Ferrari

12 fév – Renault RS20

13 fév – McLaren MCL35

14 fév – Mercedes W11

14 février – Alpha Tauri

Tests de pré-saison

19 février – Premier jour de Barcelone

20 février – Barcelone, deuxième jour

21 février – Barcelone, troisième jour

26 février – Barcelone, quatrième jour

27 février – Barcelona Day Five

28 février – Barcelona Day Six

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et comme notre la page Facebook.