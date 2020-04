David Coulthard à l’arrivée de Sebastian Vettel: Je savais que mon temps était écoulé

Date publiée: 22 avril 2020

S’éloignant de Red Bull et de la F1 fin 2008 pour faire de la place à Sebastian Vettel, David Coulthard dit qu’il a reconnu que son temps «touchait à sa fin».

Après avoir couru pour Williams et McLaren, Coulthard a rejoint Red Bull Racing en 2005, l’équipe née des cendres de Jaguar Racing.

Au cours de ses quatre années avec l’équipe, Red Bull a réussi une meilleure performance de cinquième au Championnat des constructeurs.

Personne, du moins ceux qui regardaient de l’extérieur, ne se rendait compte de ce qui allait arriver.

Coulthard s’est éloigné de l’équipe et s’est retiré pour la Formule 1 à la fin du championnat de 2008, laissant sa place à Vettel.

Avec l’Allemand à bord, Red Bull a terminé deuxième de sa première saison avant de disputer quatre doubles de championnat successifs de 2009 à 2013.

Avec le recul, Coulthard dit qu’il savait que c’était le bon moment pour remettre les rênes à quelqu’un de nouveau.

“J’avais eu mon temps et j’ai reconnu que mon temps touchait à sa fin”, a-t-il déclaré à RTE irlandais.

«Il était clair que Sebastian était l’homme à venir. Il avait remporté le Grand Prix d’Italie au Toro Rosso en 2008, qui était ma dernière année, puis il a rejoint la grande équipe.

«J’ai reconnu que ma carrière touchait à sa fin naturelle et donc avoir quatre saisons pour aider à changer l’équipe avec Christian [Horner, team principal] et ils ont continué à gagner quatre championnats du monde et ont continué d’être un challenger pour Ferrari et Mercedes, je me sens bien à ce sujet.

«Je repense à mon temps avec Williams, McLaren et Red Bull, ayant entretenu de bonnes relations avec chacune de ces sociétés et, bien sûr, j’ai de l’affection pour chacune d’entre elles parce que je mets mon cœur et mon âme à livrer pour elles.»

Coulthard est resté un ambassadeur Red Bull et continue de conduire lors des événements des fans de l’équipe à ce jour.

