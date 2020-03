David Coulthard: la F1 reviendra «bientôt» sans spectateurs

Date publiée: 29 mars 2020

L’ancien pilote de F1, David Coulthard, ne pense pas qu’il faudra attendre longtemps avant le début de la saison 2020 sur des circuits vides.

Les huit premiers tours de la saison de Formule 1 2020 ont été suspendus en raison de la pandémie de coronavirus, tandis que les GP d’Australie et de Monaco ont été complètement annulés.

Actuellement, il y a beaucoup d’incertitude quant au début de la saison – le Grand Prix du Canada du 14 juin est la course la plus proche du calendrier à être annulée, mais même le Grand Prix de Grande-Bretagne du 19 juillet est dans le doute.

Le Grand Prix de Bahreïn devait être le deuxième tour de 2020, mais le circuit international de Bahreïn allait être sans fans après que les organisateurs ont annoncé que la course serait un événement réservé à la télévision.

Finalement, la course a été reportée, mais Coulthard pense que c’est ainsi que la Formule 1 reviendra en organisant des courses sur des circuits vides.

S’adressant à Ziggo Sport, il a déclaré: «Je crois vraiment que les événements sportifs reviendront beaucoup plus rapidement que les concerts et autres événements qui attirent beaucoup de monde, donc les courses recommenceront bientôt.

“Je pense que le Grand Prix se déroulera sans spectateurs dans les tribunes prochainement.”

L’une des courses reportées a été le Grand Prix des Pays-Bas sur un circuit Zandvoort repensé.

Depuis 1985, il n’y a pas eu de GP des Pays-Bas avec Nelson Piquet prenant le drapeau à damier à Zandvoort lors de la dernière étape de la course.

Mais passez à 2020 et l’événement a fait son retour, donnant aux fans néerlandais qui suivent Max Verstappen religieusement autour du calendrier F1 une course à appeler la leur.

Mais Coulthard pense que la course pourrait encore avoir lieu sans que les fans soient autorisés à y assister, et ce serait quand même un succès.

«Les courses auront lieu avec le public dans la dernière partie de la saison. Même s’il n’y a pas de fans, je pense que le Grand Prix des Pays-Bas réussira », a-t-il expliqué.

«C’est dommage que la course n’ait pas eu lieu aux dates prévues à cause de cela. Tout le monde attendait avec impatience une telle course et j’espère qu’ils pourront fixer une date précise. Tout ce qui se passe rappelle au monde que nous devons être prudents. »

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et comme notre la page Facebook.